وزیر امور خارجه گفت: دستگاه دیپلماسی ضمن پیگیری حقوق و منافع ملی ایران در سطح بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی را برای تأمین منافع ملی با جدیت دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مشورت‌های مستمر میان مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه در خصوص مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی کشور، عصر امروز (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه، عراقچی ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و ابتکارات دستگاه دیپلماسی برای تامین منافع ملی کشورمان ارائه کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که دستگاه دیپلماسی ضمن پیگیری حقوق و منافع ملی ایران در سطح بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی را برای تأمین منافع ملی با جدیت دنبال می‌کند.

عراقچی با تشریح اولویت‌های سیاست خارجی کشور، بر اهمیت توسعه روابط با کشور‌های همسایه و منطقه، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های مختلف، بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در تبیین مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان استان تهران ضمن طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص موضوعات مختلف سیاست خارجی، سوال‌هایی در رابطه با برخی مباحث سیاست خارجی مطرح کردند که وزیر امور خارجه به آنها پاسخ داد.

نمایندگان مجمع استان تهران با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی و حمایت از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع ملی، بر اهمیت هم‌افزایی میان قوای کشور و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ملی برای مقابله با تهدید‌ها و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: عباس عراقچی ، مجلس شورای اسلامی
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