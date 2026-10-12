سرپرست پایگاه دریابانی قشم از توقیف ۴ شناور حامل ۱۰ هزار و ۳۲۰ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جواد میرزایی از توقیف چهار فروند شناور حامل سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در منطقه مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از دریافت اطلاعات و شناسایی موقعیت مورد نظر، تیم‌های گشت دریایی پایگاه دریابانی قشم برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند و عملیات شناسایی و توقیف شناور‌های مورد نظر را آغاز کردند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم ادامه داد: مرزبانان پس از گشت‌زنی و بررسی‌های انجام‌شده در موقعیت اعلام‌شده، موفق شدند چهار فروند شناور را که حامل سوخت قاچاق بودند، توقیف کنند.

میرزایی با اشاره به محموله کشف‌شده در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور‌های توقیف‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۳۲۰ لیتر بنزین و گازوئیل کشف شد.

وی از دستگیری ۱۰ نفر در ارتباط با این عملیات خبر داد و افزود: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم ارزش سوخت‌های مکشوفه و شناور‌های توقیفی را در مجموع ۵۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی قشم با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های دریایی دنبال می‌شود.

برچسب ها: توقیف شناور ، سوخت قاچاق
خبرهای مرتبط
توقیف یک فروند شناور حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان
توقیف ۵۰ شناور و کشف ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
توقیف شناور حامل ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 پیشتازی هرمزگان در ترویج فرهنگ مهدویت با ۳۱۳ کانون فعال
کاهش ذخایر خونی هرمزگان و نیاز فوری به تمامی گروه‌های خونی
بهره‌برداری از مسیر جدید در بندرعباس با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی
صدور مجوزهای جدید صنعتی و معدنی با اشتغال‌زایی هزاران نفری در هرمزگان
توزیع ۲ هزار بسته تحصیلی و معیشتی در پویش ملی «وطن، پاره‌تن»
تردد دریایی قشم ـ هرمز از سر گرفته شد
توقیف ۴ شناور حامل بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم شد
آخرین اخبار
توقیف ۴ شناور حامل بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم شد
بهره‌برداری از مسیر جدید در بندرعباس با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی
صدور مجوزهای جدید صنعتی و معدنی با اشتغال‌زایی هزاران نفری در هرمزگان
توزیع ۲ هزار بسته تحصیلی و معیشتی در پویش ملی «وطن، پاره‌تن»
 پیشتازی هرمزگان در ترویج فرهنگ مهدویت با ۳۱۳ کانون فعال
کاهش ذخایر خونی هرمزگان و نیاز فوری به تمامی گروه‌های خونی
تردد دریایی قشم ـ هرمز از سر گرفته شد
محدودیت‌ها در تنگه هرمز تا بازگشت آمریکا به تعهدات ادامه دارد