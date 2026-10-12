باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جواد میرزایی از توقیف چهار فروند شناور حامل سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در منطقه مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از دریافت اطلاعات و شناسایی موقعیت مورد نظر، تیم‌های گشت دریایی پایگاه دریابانی قشم برای بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند و عملیات شناسایی و توقیف شناور‌های مورد نظر را آغاز کردند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم ادامه داد: مرزبانان پس از گشت‌زنی و بررسی‌های انجام‌شده در موقعیت اعلام‌شده، موفق شدند چهار فروند شناور را که حامل سوخت قاچاق بودند، توقیف کنند.

میرزایی با اشاره به محموله کشف‌شده در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور‌های توقیف‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۳۲۰ لیتر بنزین و گازوئیل کشف شد.

وی از دستگیری ۱۰ نفر در ارتباط با این عملیات خبر داد و افزود: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم ارزش سوخت‌های مکشوفه و شناور‌های توقیفی را در مجموع ۵۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی قشم با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های دریایی دنبال می‌شود.