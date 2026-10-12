تقی خانی از وقوع سانحه رانندگی مرگبار در جاده فرعی طالقان خبر داد که در پی آن چهار شهروند جان باختند و یک کودک چهار ساله به شدت مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسین تقی خانی رییس پلیس راه استان قزوین گفت: سانحه رانندگی مرگبار در کیلومتر چهار جاده فرعی طالقان رخ داد که بر اساس بررسی‌های اولیه، راننده یک دستگاه خودروی هیوندای النترا به دلیل تخطی از سرعت ایمن در محدوده پیچ، قادر به کنترل وسیله نقلیه نشده بود و خودرو پس از انحراف از مسیر و ورود به لاین مخالف، به پهلو درآمد و با یک دستگاه پژو پارس برخورد کرد.

وی با اشاره به تلفات این حادثه تصریح کرد: راننده و سرنشین هیوندای النترا و یکی از سرنشینان پژو پارس در محل حادثه جان باختند و راننده پژو پارس نیز پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.

به گفته سرهنگ تقی خانی، یک کودک چهار ساله نیز در این سانحه به شدت مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه مرگبار، سرعت غیر مجاز را یکی از عوامل خطرآفرین در رانندگی دانست و تصریح کرد: رانندگی با سرعتی که امکان کنترل وسیله نقلیه را متناسب با شرایط مسیر از راننده سلب کند، به ویژه در پیچ‌ها و جاده‌های فرعی، می‌تواند در چند ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

رییس پلیس راه استان قزوین با تاکید بر ضرورت رعایت سرعت ایمن خاطرنشان کرد: رانندگان باید سرعت خود را با شرایط هندسی راه، پیچ‌ها، میدان دید و وضعیت محیطی تنظیم کنند؛ چراکه سرعت حرکت لزوما همان سرعت مجاز درج‌شده روی تابلو نیست، بلکه راننده باید در هنگام حرکت بتواند وسیله نقلیه را به موقع کنترل و متوقف کند.

تقی‌خانی یادآور شد: هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد و پیامد یک تصمیم اشتباه پشت فرمان ممکن است فراتر از خسارت مالی باشد و به قیمت جان انسان‌ها و رنجی جبران‌ناپذیر برای خانواده‌های آنان تمام شود.