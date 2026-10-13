باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل گهر ایران در دومین مسابقه در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا درعمان امشب از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

با توجه به اینکه میزبانی را از نمایندگان ما در آسیا گرفته شده است، تیم گل گهرسیرجان مجبور شد که سفری دور و دراز برای رسیدن به عمان داشته باشد تا در شهر مسقط میهمان تیم المحرق باشد. دلیل برگزاری این مسابقه در کشور سوم هم مشکلات صدور روادید عنوان شد. البته باشگاه گل گهر به خاطر خستگی راه از سازمان لیگ درخواست کرده است که بازی این تیم برابر استقلال را به تعویق بیاندازد تا وقت کافی برای ریکاوری داشته باشند.

شاگردان سید مهدی رحمتی در نخستین بازی خود در تاجیکستان میزبان تیم پرستاره الجزیره امارات بودند که در آن دیدار یک امتیاز گرفتند. آنها به دنبال بردن حریف تاجیکی خود هستند تا با دست پر به ایران برگردند و اولین برد خود را در لیگ قهرمانان آسیا کسب کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، المحرق بحرین تیم بدون امتیاز و قعرنشین گروه B است. این تیم برای بازگشت به جدول نیاز به برد برابر تیم گل گهر دارد، اما کار سختی مقابل حریف ایرانی خود دارد.

این نخستین بازی تاریخ دو باشگاه محسوب می‌شود. المحرق در روز ۳ دی‌ماه سال گذشته مقابل استقلال در لیگ قهرمانان بازی کرد ۳ بر صفر شکست خورد. آن زمان ساپینتو سرمربی استقلال بود و قلی‌زاده، نازون و یاسر آسانی گل‌های آبی‌پوشان را در آن بازی زدند.

هلدر کریستاوئو مربی پرتغالی ۵۵ساله هدایت تیم المحرق را برعهده دارد. ارزش بازیکنان این تیم ۶.۴۰ میلیون یورو عنوان شده است. ارزش بازیکنان گل‌گهر هم ۸.۲۵ میلیون یورو عنوان شده است.

بریان اورتگا هافبک ونزوئلایی بهترین خرید المحرق است که سابقه بازی در تیم الاتحاد عربستان را دارد.

در حال حاضر در این گروه آرکاداغ ترکمنستان با ۳ امتیاز صدرنشین است و گل‌گهر ایران و الجزیره امارات با یک امتیاز پشت سر این تیم ایستاده‌اند.

به هر حال باید دید تیم فوتبال گل گهر سیرجان می‌تواند با بردن الغرافه به اولین برد خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا دست یابد یا نه!