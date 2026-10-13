رئیس رسانه ملی گفت: مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به عنوان یک کار نمایشی جذاب و مورد توجه مخاطب، در کمتر از ۴۰ روز به تولید و پخش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در آیین تقدیر از عوامل مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» برگزاری این مراسم را به نسبت سایر برنامه‌ها متفاوت ارزیابی کرد و دلیل آن را حضور ستاره‌های فیلمسازی دور هم عنوان کرد. جبلی دلیل این ستاره بودن را نه بخاطر کارنامه هنری، بلکه به دلیل انتخاب موضوع و لحظه‌ای که برای نگارش مجموعه «سرو، سپید، سرخ» انتخاب کردند، دانست.

رئیس رسانه ملی تفاوت دیگر این جلسات را حاکم بودن روح شهدا عنوان کرد. به گفته او، روح شهدای میناب، هوافضا و مردم عادی که در جنگ ظالمانه به شهادت رسیدند، در جلسه حاضر است. همچنین، فرش قرمز اینجا، محل شهادت همکارمان خانم عظیمی است و در ساختمان شیشه‌ای محل روبه‌روی آن، خانه ما صداوسیما قرار دارد. ما سال‌های سال در این ساختمان رفاقت عمیقی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه ما مدیون رشادت‌های شهدا هستیم، افزود: از طرفی، تک‌تک آن‌ها منتظرند ما به آن‌ها بپردازیم. یعنی چشم آن‌ها به دستان شماست، تا یادشان را گرامی بدارید. در آیه شریفه قرآن آمده است که شهید طلب بشارت می‌کند و می‌گوید خدایا به من مژده بده، دیگران چه زمانی به من ملحق می‌شوند. به‌نظر می‌رسد فضای معطر به خون شهدا که حاکم بر جلسه است، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به بیانات امام شهید مبنی بر اینکه تولیدات دفاع مقدس باید ۱۰ برابر باشد، گفت: اکنون بیانات امام شهید را مرور می‌کنیم می‌بینیم چقدر داستان راجع به همین دو جنگ تحمیلی اخیر وجود دارد. همین مجموعه «سرو، سپید، سرخ» نیز به سراغ سوژه‌ها و آدم‌های عادی رفته، که یکی از جذابیت‌های آن همین است. آنقدر این سوژه‌ها به مخاطب نزدیک است، که مخاطب آن را دریافته است.

جبلی ادامه داد: البته همچنان سوژه‌های فراوانی برای گفتن وجود دارد. کسی نباید این رزمندگان شجاع و دلاور جنگ‌های اخیر ما را تا سال‌های سال بشناسد. یک مهندس هوافضا، یک پرتابگر موشک، یک نخبه هوافضا که از صحنه جنگ بازگشته، هنوز برای ما ناشناخته است. تا زمانی این افراد شهید نشوند، کسی آنها را نمی‌شناسد.

وی درباره چگونگی ساخت اپیزود‌های «سرو، سپید، سرخ» با محوریت جنگ تحمیلی اخیر توضیح داد: روز سوم، چهارم جنگ بود، که با همکاران جلسه‌ای گذاشتم و وضعیت فیلم و سریال‌ها و تغییر ناگهانی جدول پخش را شرح دادم. ما آن زمان کلی فیلم و سریال‌های طنز برای شب عید آماده کرده بودیم، که به دلیل مصادف شدن با جنگ تمامی آنها غیرقابل پخش شد. از طرفی، ما از زمان پایان جنگ خبر نداشتیم و امکان پخش خبر، مستند و برنامه‌های گفت‌و‌گو محور به طور پیاپی وجود نداشت؛ چون ذائقه مخاطب به کار‌های نمایشی هم نیاز داشت.

رئیس رسانه ملی افزود: در همان جلسه پیشنهاد شد که به سراغ کار‌های تک قسمتی و اپیزودی هم برویم، تا آنتن از کار‌های نمایشی خالی نباشد. در همانجا آقای برمهانی گفت که می‌توان درباره جنگ سریال ساخت. همان لحظه از این ایده استقبال شد و طرح سریال‌های تک قسمتی مطرح شد، تا امکان پخش سریع به آنتن وجود داشته باشد.

جبلی برای امکانِ پخش سریع سریال‌ها از آنتن کلمه فناوری جدید را بکار برد و گفت: نکته مهم ماجرا اینجاست که اینکار در حین جنگ ساخته شد و اولین قسمت آن زمانی پخش شد، که جنگ ۴۰ روزه به اتمام نرسیده بود. یعنی یک کار نمایشی جذاب و مورد توجه مخاطب، در کمتر از ۴۰ روز به تولید و پخش رسید.