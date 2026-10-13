باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر الوند، مربی دوومیدانی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره کسب مدال طلای پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ناگویا از سوی شاگردش محمدرضا طیبی اظهار کرد: من ۴، ۵ ماه پیش از آغاز بازی‌ها با فدراسیون دوومیدانی به مشکل خوردم و دیگر با طیبی کار نکردم.

فدراسیون دوومیدانی پاداش مربیگری را به من ندادند

الوند درباره علت اختلافش با فدراسیون دوومیدانی گفت: عجمی ورزشکاری هست که چند سالی است زیر نظر خودم کار می‌کند و از سال ۹۶، ۹۷ مربیگری این ورزشکار را برعهده داشتم و زحمت زیادی کشیدم که ورزشکار را به اینجا رساندم و زحمات ما در بازی‌های ساحلی به ثمر رسید و عجمی علاوه بر رکورد زنی مدال این مسابقات هم به دست آورد. بعد از آن کمیته ملی المپیک پولی داده بود تا به حساب مربیان اعزامی به مسابقات واریز شود و من در آنجا با فدراسیون دوومیدانی صحبت کردم و گفتم که قاعدتا این پول باید به حساب من ریخته شود، چون مربی شخصی عجمی بودم. متاسفانه فدراسیون دوومیدانی جواب درستی به من ندادند و اعتراض‌هایی که کرده بودم باعث شد که من بگویند که دیگر در اردوی تیم ملی دوومیدانی حاضر نشوم.

مربی دوومیدانی گفت: بعد از آن قضیه نتوانستم بالای سر ورزشکارانم باشم. با طیبی یک سال و نیم قبل از این ماجرا کار کرده بودم و با رکورد ۱۸ متر تحویلش گرفتم و طی ۴ ماه توانست رکورد ۲۰/۸۸ را بزند و بعد از آن در کره جنوبی طلا گرفتیم و در مسابقات کشور‌های اسلامی نقره گرفتیم. همچنین طیبی توانست ورودی جهانی هم کسب کند. ما با طیبی کار کردیم، اما متاسفانه کارمان برای بازی‌های آسیایی به سرانجام نرسید.

اختلاف من با فدراسیون دوومیدانی مربوط به پاداش بازی‌های ساحلی بود

او درباره اینکه فدراسیون دوومیدانی به جای اینکه پاداش‌ها را به مربیان بدهد به سپهرزاد داده است، بیان کرد: این قضیه را نمی‌دانم که چه کسی می‌خواهد پاداش را بگیرد. اختلاف من با فدراسیون دوومیدانی مربوط به پاداش بازی‌های ساحلی بوده است که این پاداش به من داده نشده است. الان نمی‌دانم پاداش طیبی را می‌خواهند به چه کسی بدهند را نمی‌دانم و اینها کار‌هایی هست که خودشان انجام می‌دهند و شاید به سپهرزاد بدهند.

رکورد بالاتری برای طیبی در نظر داشتم

الوند درباره اینکه عملکرد تیم ملی دوومیدانی را در بازی‌های آسیایی ناگویا چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: عملکرد طیبی خوب بود و رکورد بازی‌ها را زد، اما در برنامه کاری ما نبود، چون من رکورد بالاتری را در نظر داشتم. سیکل کاری ما نسبت به قبل عوض شده بود و با توجه به اینکه احتمال می‌رفت بازی‌ها عقب بیفتد بیشتر سعی کرده بودیم تا بدنش را دیرتر آماده کنیم و هدف ما این بود که بیشتر از ۲۱ متر بندازد و ما با این ورزشکار کار کردیم. بقیه ورزشکاران هم عمکردشان خوب بود به جز محیطی زاده که متاسفانه آن مشکل برایش پیش آمد. انتظار بیشتر از این نبوده است.

شاید مسئولان دوومیدانی به جلسه قبل از مسابقه محیطی زاده نرفتند

مربی دوومیدانی درباره اینکه مقصر اصلی دیسکالیفه شدن محیطی زاده چه کسی است، گفت: قبل از اینکه مسابقات برگزار شود جلسه‌ای می‌گذارند و سرپرست و یا مربی تیم که به زبان مسلط هست در جلسه حضور پیدا می‌کند و مسئولان اجرایی مسابقات قوانین را در آن جلسه می‌گویند و تذاکرات لازم را می‌دهند. حالا نمی‌دانم مسئولان دوومیدانی به آن جلسه رفتند یا نرفتند.

او درباره اینکه نقش احسان حدادی در از دست دادن مدال از سوی محیطی زاده را چقدر می‌داند، بیان کرد: نظری درباره مدیریت ندارم و فعلا کاری انجام نشده است. به نظرم افرادی که در جلسه قبل از مسابقه حضور داشتند به خانم محیطی زاده می‌گفتند که آیا وسایلش را چک کرده است و به او باید می‌گفتند که وسایل غیر قانونی نبرد. این مسائل را حدادی هم می‌داند و حتی در مسابقاتش می‌دانست که نباید از چه وسایلی استفاده کند. به هر حال اگر مسائل داخل جلسه را به محیطی زاده نگفته باشند در آن صورت مدیریت نکردند.

برای دوومیدانی باید پشتوانه سازی و برنامه ریزی از قبل می‌شده است

الوند درباره اینکه حدادی قول ۱۰ مدال را در بازی‌های آسیایی ناگویا داده بود، اما در نهایت ۴ مدال کسب شد، گفت:در دوومیدانی شما باید پشتوانه سازی داشته باشید و اگر می‌گویید ۱۰ مدال می‌گیریم ورزشکارانش هم باید مشخص کنید. دوومیدانی ورزش رکوردی است و نمی‌توانیم بگوییم که ۱۰ مدال می‌گیریم. اطمینان به ورزشکار یک طرف قضیه هست و طرف دیگر بستگی به این دارد که آن ورزشکار پتانسیل گرفتن مدال را دارد یا نه! هر کسی که در ایران قهرمان می‌شد دلیل این نمی‌شود که می‌تواند مدال آسیایی را بگیرد. ورزشکار باید استعدادش را داشته باشد و بازی‌های آسیایی میدان بزرگی است و هر کسی نمی‌تواند مدال بگیرد. همچنین باید پشتوانه سازی و برنامه ریزی از قبل می‌شده است.

طیبی بعد از ۱۵ سال تمرین کردن به طلای آسیا رسید

او ادامه داد: ورزشکار در عرض یک الی ۲ سال نمی‌تواند مدال آسیایی بگیرد. اگر طیبی و امیران در بازی‌های آسیایی مدال گرفتند مطمئنا این ۲ ورزشکار ۲ سال به دوومیدانی نیامدند و چندین سال هست که تمرین می‌کنند. طیبی ۱۵ سال هست که تمرین می‌کند و الان توانسته مدال طلای آسیا را بگیرد. فرقش اینجا بوده که منظم‌تر بودند و مربیانی که با او کار کردند بهتر است.

استعداد یابی در این چند سال در دوومیدانی ندیدم

الوند درباره اینکه وضعیت دوومیدانی به چه صورت است، گفت: من در این ۲ سال هنوز در بخش استعداد یابی از فدراسیون دوومیدانی چیزی ندیدم و برنامه خاصی ندیدم که بخواهند در مورد پایه کا ر کنند. ورزشکاری که بخواهد جای طیبی و امیریان را بگیرد باید سال‌های سال تمرین کند و این قضیه هم با یک سال و ۲ سال اتفاق نمی‌افتد و برنامه ریزی مدون، پایه و علمی می‌خواهد، اما متاسفانه من در این ۲ سال چیزی ندیدم. اردو‌های کمتری برای نوجوانان و جوانان در نظر می‌گیرند و حمایت کمتری هم شده است. این قضیه می‌تواند در سال‌های اخیر مثمر ثمر باشد و خدای نکرده اگر اتفاقی برای طیبی و امیریان بیفتد می‌دانم که در سال‌های آینده استعدادی ما در بخش پرتاب وزنه نداریم. من تا جایی که می‌دانم بعد از امیریان و طیبی حداقل می‌دانم که ورزشکاری در پرتاب وزنه نداریم.

او خاطر نشان کرد: با توجه به بی مهری‌هایی که به مربیان می‌شود دیگر آنها حال خوب و روحیه لازم را ندارند. برای من به عنوان مربی امکان پذیر نیست که یک جای دیگر کار کرده و فقط ۲ ساعت را صرف شاگردش کنم و باید ۲ شیفت با شاگردم کار کنم. با بی مهری‌هایی که می‌شودآیا من علاقمندی این را دارم که بخواهم یک ورزشکاری را بسازم و او را بالا ببرم و ۴ سال دیگر قهرمان آسیا کند. البته این اتفاقات برای من دوباره می‌افتد و فدراسیون دوومیدانی سلیقه‌ای کار می‌کند و با حرفهایش و قول‌هایی که می‌دهد باعث می‌شود شاگردم از مربی اش دور شود و حق و حقوق مربی را کامل نمی‌دهد و من دوباره برگردم و روز از نو روزی از نو می‌شود و احترامی برای ما قائل نمی‌شوند و دریافتی هم نخواهم داشت. به هر حال عده‌ای در بالا قرار دارند که هم پول و هم منفعت برای آنها می‌شود.

الوند گفت: من با اصل این کار که ورزشگاه آفتاب انقلاب برای ملی پوشان باشد مخالفتی ندارم و کار مدیریتی فدراسیون دوومیدانی را برای اینکه آنجا کمپ تیم ملی شود، قبول دارم. البته برای ورزشکارانی که در تهران تمرین می‌کردند جایی را درست نکردند. اول از همه آمدند ورزشکاران را از ورزشگاه آفتاب انقلاب بیرون بریزند و بعد هجمه‌ای درست شد. ورزشکاران دوومیدانی چندین سال هست که در ورزشگاه آفتاب انقلاب هستند. البته باید نفرات بیشتر شوند و از جوانان و نوجوانان بیشتر بهره ببرند. مدیران دوومیدانی باید مربیان را بیاورند و از حالت قهری و از بالا نگاه کردن دست بردارند و به مربیان داخلی اعتماد کنند که توازن برقرار شود. اینکه بگوییم یک عده خاص می‌فهمند و مربیان داخلی چیزی را بلد نیستند و فقط خارجی‌ها می‌فهمند، درست نیست.

او افزود: به نظرم خارجی‌هایی که به ایران آمدند اصلا مربی نبودند، چون اگر مربی خوبی باشد زیر ۴، ۵ دلار بیشتر نمی‌گیرد.