یحیی گل محمدی در صورت پذیرفتن هدایت تیم ملی امید حدود ۶ میلیارد تومان در هر ماه حقوق دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که چند هفته از جدایی حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید می‌گذرد، اما هنوز جانشینی برای این مربی انتخاب نشده است.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم دهوک عراق یکی از گزینه‌های جدی هدایت تیم ملی امید است، که سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ۱۰ روز پیش با این مربی تماس گرفت و حتی گل محمدی با رئیس فدراسیون فوتبال به صورت تصویری صحبت کرده است و به توافقات خوبی هم رسیده‌اند.

یحیی گل محمدی با وجود اینکه با باشگاه دهوک عراق قرارداد دارد، اما در بند قراردادش هست که اگر پیشنهاد ملی داشته باشد می‌تواند قراردادش را فسخ کند و به نظر می‌رسد باید ۲ ماه از حقوقش را به باشگاه عراقی بدهد تا آزاد شود و بتواند با تیم ملی امید قرارداد ببندد.

حقوق مربیان تیم ملی امید ماهیانه پرداخت می‌شود و مثل لیگ نیست. به هر حال فدراسیون فوتبال و گل محمدی بر سر مسائل مالی بحث دارند و اگر طرفین به توافق برسند در آن صورت حقوق گل محمدی حدود ۶ میلیارد در هر ماه پرداخت می‌شود.

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد گل محمدی ظرف ۴، ۵ روز آینده به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب می‌شود.