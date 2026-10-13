باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی زارع رئیس پژوهشکده زلزله‌شناسی در رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه رویکرد جامعه بین المللی در چهاردهه اخیر نسبت به کاهش ریسک سوانح به تدریج روز به روز مدرن‌تر شده است گفت:تحولات مختلفی طی این چهار دهه در سطح کشورهای دنیا در زمینه سوانح و مخاطرات اتفاق افتاده است.

این زلزله شناس و استاد پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله گفت:یکی از تحولات این بوده که توجه به تاب آوری در بحث مخاطرات و سوانح خیلی بیشتر شده است.

وی افزود: از جنبه‌های دیگری که طی این چهار دهه روز به روز بشر به آن رسیده اینکه سوانح و مدیریت ریسک سوانح باید برای همه سوانح باشد یعنی

زارع با بیان اینکه در اروپای غربی مثل آلمان، انگلیس و فرانسه به این مهم خیلی توجه می‌کنند گفت: این کشورها سعی می‌کنند تمام سیستم‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که همه مخاطرات را شامل شود برای مثال اگر سامانه هشدار درست می‌کنند سامانه ای باشد که هم به درد زلزله و سیل بخورد و هم برای جنگ و حمله تروریستی هشدار بفرستد.

این زلزله شناس گفت:نمونه بارز دیگری که در تاب آوری مخاطرات مختلف نشان داده شده جامعه و کشور ایران است.

وی با اشاره به اینکه اذعان تحلیلگران و کارشناسان در گزارش‌های مختلف همواره بر این نکته معطوف بوده که به دلیل تحریم‌ها و تجاوز نظامی کشور و ساختار نظام حکومتی ایران تاب نمی‌آورد و دچار فروپاشی می‌شود.

زارع بیان داشت: بر اساس داده‌های واقعی مشخص شده تاب آوری جامعه و کشور بسیار بیش از این حرف‌ها است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا ایرانی‌ها اینطور می‌توانند از خود تاب آوری نشان دهند، افزود: یکی از دلایل اینکه در تجربه مخاطرات مختلف ایرانی‌ها در برخی از جنبه‌ها کار آزموده شده‌اند.

این استاد پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله گفت:کشور تاکنون در اثر سوانح مختلف مثل زلزله، سیل، جنگ و غیره آسیب‌های زیادی دیده اما این مخاطرات و سوانح در گذر زمان کمک کرده راه حل‌های جایگزین به عنوان افزایش تاب آوری در جامعه ایرانی به نوعی نهادینه شود.

زارع با بیان اینکه هر ساله به مناسبت روز جهانی سوانح شعاری برای این روز تعیین می‌شود، افزود: امسال یعنی در سال ۲۰۲۶ شعاری که برای این روز تعیین شده اینکه تاب آوری از خانه آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: ایرانی‌ها به صورت نمادین ملتی هستند که این تاب آوری از خانه را به ویژه نقشی که جوامع محلی در تمامی مخاطرات از سیل و زلزله گرفته تا جنگ از خود نشان داده‌ توانسته این نقش را به خوبی ایفا کنند.

این استاد دانشگاه و زلزله شناس گفت:متاسفانه همچنان آسیب‌ها در هنگام بروز مخاطرات و سوانح در کشور بالاست بنابراین زمانی می‌توان اذعان کرد که در بحث مخابرات و سوانح موفق عمل شده که آسیب زیادی به کشور و مردم تحمیل نشود.

وی افزود: خوشبختانه ایرانی‌ها در مسیر افزایش تاب‌آوری در حال گام برداشتن هستند و این مسیر باید با قدرت و قوت هرچه تمام‌تر تا رسیدن به نقطه مطلوب و مقصود خود ادامه داشته باشد.

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