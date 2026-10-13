آمادگی رشت برای برپایی رزمایش جان فدای ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در قرارگاه سردار شهید نائینی رشت با تشریح برنامه‌های رزمایش «جان‌فدای ایران» در رشت با اشاره به مشارکت اقشار مختلف مردم در این برنامه اظهار کرد: این رزمایش روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه با حضور گسترده مردم و سازماندهی نیروهای بسیجی و مردمی در رشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور افزود: در طول ۴۷ سال گذشته، هر زمان خطری کشور را تهدید کرده، مردم برای مقابله با آن وارد میدان شده‌اند و در دفاع از کشور و انقلاب نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حضور مردم در میدان و خیابان در کنار نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مورد تأکید در این رزمایش است، گفت: برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران» با هدف تقویت روحیه سلحشوری مردم و انتقال پیام آمادگی آنان برای دفاع از ایران و انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

حضور بیش از ۴۰ هزار نفر در رزمایش جان‌فدای ایران

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به برگزاری سلسله رزمایش‌های «جان‌فدای ایران» در کشور بیان کرد: این برنامه‌ها از ابتدای سال جاری در نقاط مختلف کشور برگزار شده و در اردیبهشت‌ماه نیز رزمایش جان‌فدای خواهران در رشت برگزار شد.

وی با اعلام برگزاری رزمایش جدید در رشت تصریح کرد: روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، از ساعت ۱۳ تا ۱۸، جان‌فدایان ایران در محدوده میدان شهدای ذهاب تا میدان بسیج (صیقلان) حضور خواهند یافت.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: مسیر اصلی این رزمایش از میدان شهدای ذهاب به سمت میدان بسیج در صیقلان خواهد بود و خیابان‌های اطراف نیز تحت تأثیر برگزاری این برنامه قرار می‌گیرند.

سرهنگ پاسدار امینی با بیان اینکه نیروهای بسیجی و مردمی در قالب بیش از ۲۰۰ گردان در این رزمایش سازماندهی شده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار نفر از مردم رشت در این برنامه حضور داشته باشند و احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

فراخوان رسانه‌ها برای پوشش گسترده رزمایش

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس و روایت حضور مردم در این رویداد اظهار کرد: از رسانه‌های دیداری و نوشتاری، رسانه‌های مجازی و فعالان فضای مجازی دعوت شدع در پوشش این رزمایش مشارکت داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: تولیدات رسانه‌ای از زمان آغاز رزمایش تا پایان آن و پس از برگزاری برنامه، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه انعکاس گسترده حضور مردم را فراهم کند.

سرهنگ پاسدار امینی با بیان اینکه این رزمایش می‌تواند به‌عنوان رویدادی مهم در تاریخ رشت ثبت شود، از مردم خواست با حضور خانوادگی و همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این برنامه شرکت کنند.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مرکز رشت

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیامدهای ترافیکی برگزاری رزمایش و پیش‌بینی حضور گسترده مردم گفت: با توجه به حضور شرکت‌کنندگان، محدودیت‌هایی در عبورومرور خودروها در بخش‌هایی از مرکز شهر اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با پلیس راهور استان برای هماهنگی اجرای این محدودیت‌ها بیان کرد: محدوده میدان بانک ملی و خیابان شهرداری، سبزه‌میدان، محدوده خیابان علم‌الهدی تا میدان شهرداری، خیابان سعدی از بازار روز تا میدان شهرداری و محدوده سه راه حاجی‌آباد از خیابان مطهری تا میدان بسیج (صیقلان) از جمله مناطق مشمول محدودیت هستند.

امینی ادامه داد: خیابان آیت‌الله احسان‌بخش، خیابان تختی در محدوده چهارراه گلسار تا تختی و مسیر میدان زرجوب تا میدان بسیج و محدوده منتهی به میدان شهرداری نیز با محدودیت ترافیکی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها از بامداد روز پنجشنبه آغاز می‌شود، تصریح کرد: تردد خودروهای شخصی در محدوده‌های اعلام‌شده ممنوع خواهد بود و پارک خودروهای شخصی و اداری نیز در این مسیرها مجاز نیست. تردد خودروهای نظامی و موتورسیکلت‌های مربوط به نیروهای رزمی و جان‌فدا از این محدودیت‌ها مستثنا خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از شهروندان و بازاریان خواست برای اطلاع از جزئیات محدودیت‌ها، اطلاعیه‌های پلیس راهور را دنبال کنند و در برنامه‌ریزی تردد خود در روز پنجشنبه، این محدودیت‌ها را در نظر بگیرند.

دعوت از مردم برای حضور خانوادگی

سرهنگ پاسدار امینی در پایان با اشاره به پیشینه ایثارگری مردم رشت و تقدیم بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شهید از سوی این شهر اظهار کرد: از مردم ولایتمدار رشت دعوت می‌کنیم با حضور منسجم و خانوادگی و همراه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در رزمایش «جان‌فدای ایران» شرکت کنند.

وی همچنین اعلام کرد که سخنران این رزمایش از چهره‌های کشوری خواهد بود و جزئیات مربوط به سخنران و برنامه‌های مراسم پس از نهایی‌شدن، از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

منبع: روابط عمومی