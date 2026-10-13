 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بری آر. مک‌کافری ژنرال چهارستاره بازنشسته ارتش آمریکا گفت: نیروی دریایی در یکی از سخت‌ترین شرایط نبرد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون قرار دارد و این وضعیت هم مدت زیادی است که ادامه دارد. آن‌ها شبانه‌روز با خطر فوری مواجه‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، آن‌ها تمام پشتیبانی لجستیکی خود را در خلیج فارس از دست داده‌اند. ارتش زمینی و نیروی هوایی هم همین وضعیت را دارند. ما در وضعیت دشواری قرار داریم و راه گریزی هم از آن نیست. بنابراین، او باید برای پایان دادن به جنگ ایران راه‌حلی سیاسی پیدا کند؛ ما نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم.