باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

ژنرال مک‌کافری گفت: نیروی دریایی آمریکا در سخت‌ترین شرایط از جنگ جهانی دوم است و پشتیبانی لجستیکی خلیج فارس را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بری آر. مک‌کافری ژنرال چهارستاره بازنشسته ارتش آمریکا گفت: نیروی دریایی در یکی از سخت‌ترین شرایط نبرد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون قرار دارد و این وضعیت هم مدت زیادی است که ادامه دارد. آن‌ها شبانه‌روز با خطر فوری مواجه‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، آن‌ها تمام پشتیبانی لجستیکی خود را در خلیج فارس از دست داده‌اند. ارتش زمینی و نیروی هوایی هم همین وضعیت را دارند. ما در وضعیت دشواری قرار داریم و راه گریزی هم از آن نیست. بنابراین، او باید برای پایان دادن به جنگ ایران راه‌حلی سیاسی پیدا کند؛ ما نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم.

 

مطالب مرتبط
 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
young journalists club

لوفت هانزا: مسیر پروازهای خطوط خود را بر فراز تنگه هرمز تغییر می‌دهیم

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
young journalists club

رویترز: تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش پتروشیمی ایران نمادین است

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم
۴۱۵

ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
۳۶۷

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم
۳۳۶

میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم
۳۰۶

جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم
۲۵۷

از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha