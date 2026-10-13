شهروندخبرنگار ما فیلمی از نخستین مراسم سالگرد شهادت سرهنگ پاسدار محمد سهرابی در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم نخستین سالگرد شهادت سرهنگ پاسدار شهید محمد سهرابی، با حضور فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان مردم شهیدپرور روستای تکه و پاسداران و بسیجیان برگزار شد. شهید والامقام محمد سهرابی، فرمانده شهید حوزه مقاومت بسیج شهید همت شعبان، در پی حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به شهرستان نهاوند در جریان جنگ ۱۲روزه، به مقام والای شهادت نائل آمد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، سالگرد شهادت ، سوژه خبری
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