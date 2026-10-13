باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از پیگیری ایجاد پارک ملی با وسعت تقریبی ۲۰ هزار هکتار در منطقه اشترانکوه خبر داد.

فرمان‌پور با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در ارتقای سطح حفاظت از طبیعت لرستان اظهار کرد: تبدیل بخشی از اشترانکوه به پارک ملی، گامی مهم در جهت تقویت مدیریت حفاظتی، صیانت از زیستگاه‌های حساس و حفظ تنوع زیستی این منطقه ارزشمند خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: این موضوع با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت مؤثرتر از عرصه‌های طبیعی در دست پیگیری است و بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های لازم برای طی مراحل مربوطه در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از اشترانکوه، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم طبیعی زاگرس، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت علمی و تقویت سازوکارهای حفاظتی است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان