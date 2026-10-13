مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: اختلال استرس پس از حادثه سبب بروز کابوس شبانه و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شده که باید درمان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلال استرس پس از حادثه سبب بروز اختلال در خواب، کابوس شبانه و افت تحصیلی خواهد شد.

یه گفته وی، بیشتر کودکان و نوجوانان درگیر این نوع اختلال استرس پس از حادثه خواهند شد، اما به طور کلی تمام گروه‌های سنی درگیر این اختلال روحی و روانی می‌شوند.

شالبافان تاکید کرد: افرادی که دچار اختلال استرس پس از حادثه شده‌اند، پرخاشگر شده و در برخی موارد دیگر فرد سابق نخواهند شد. افراد باید برای درمان‌های تخصصی به مراکز مراجعه کنند تا این اختلال استرس بعد از حادثه زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار ندهد.

وی ادامه داد: اختلال استرس پس از حادثه یکی از موضوعات مهم در سلامت روان محسوب می‌شود.