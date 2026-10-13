باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌ویکمین مانور طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق شیراز با محوریت مقابله با مصارف غیرمجاز برق و صیانت از حقوق مشترکان، به میزبانی شهرستان مرودشت برگزار شد. در این مرحله از اجرای طرح، ۸۶ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز احصا و ۸۵۰ متر کابل جمع‌آوری شد.

همچنین در جریان این مانور، ۱۱۴ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمون قرار گرفت، ۵۴ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۲۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر اهمیت تداوم اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کاهش تلفات شبکه، شناسایی مصارف نامتعارف و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

او گفت: اجرای مستمر مانور‌های مهتاب، زمینه را برای افزایش انضباط در مصرف انرژی، ارتقای پایداری شبکه و بهره‌برداری عادلانه از ظرفیت‌های صنعت برق فراهم می‌کند.

خسروی افزود: برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری، علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دارد. در این مسیر، شناسایی دقیق تخلفات، اصلاح وضعیت انشعاب‌ها و ساماندهی مصرف برق در بخش‌های مختلف، با جدیت دنبال می‌شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مشترکان فراهم شود.

او با اشاره به میزبانی مرودشت از سی‌ویکمین مانور مهتاب، این میزبانی را فرصتی برای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و افزایش هماهنگی در مقابله با مصارف غیرمجاز دانست و از همراهی مسئولان محلی، دستگاه‌های اجرایی و عوامل مشارکت‌کننده در برگزاری این مانور قدردانی کرد.

خسروی تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول را عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف طرح ملی مهتاب و ارتقای فرهنگ رعایت حقوق عمومی در حوزه مصرف انرژی عنوان کرد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز با تشریح بخشی از اقدامات اجرایی سی‌ویکمین مانور مهتاب گفت: در کنار جمع‌آوری ۸۶ انشعاب غیرمجاز، ۲۸ انشعاب از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز واگذار شد و برای ۶۰ انشعاب از مشترکان جدید نیز نصب تجهیزات در دست اقدام قرار گرفت. در این مانور همچنین ۴۵ شمارشگر نصب، ۴۰ فیوز محدودکننده نصب و ۷۲ مورد از مصارف نامتعارف و مشترکان بد‌مصرف بازدید شد. انجام ۲۴ مورد تست در مساجد نیز از دیگر اقدامات این مرحله بود.

حضرتی ادامه داد: در جریان بررسی تجهیزات اندازه‌گیری، ۵۴ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۲۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که از محل تعویض این کنتور‌ها نیز ۱۵ هزار و ۳۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد. آزمون ۱۱۴ انشعاب چاه کشاورزی، از دیگر اقدامات مهم این مانور بود که با هدف بررسی وضعیت مصرف و شناسایی موارد مغایر با ضوابط انجام شد. مجموع انرژی احصاشده از محل جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و تعویض کنتور‌های معیوب در این مرحله به ۳۴۵ هزار و ۷۰۰ کیلووات‌ساعت رسید.

حضرتی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی در چارچوب طرح ملی مهتاب، خاطرنشان کرد: شناسایی و اصلاح تخلفات، کنترل صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری، جلوگیری از دستکاری کنتور‌ها و ساماندهی مصارف غیرمتعارف، از محور‌های اصلی فعالیت این دفتر در اجرای طرح است.

او در پایان ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسئولان محلی شهرستان مرودشت در مراسم و اجرای سی‌ویکمین مانور مهتاب، همکاری مجموعه‌های محلی را در تسهیل اجرای اقدامات میدانی و تحقق اهداف صنعت برق ارزشمند دانست و بر استمرار این تعامل برای صیانت از شبکه و حقوق مشترکان تأکید کرد.

شهرستان مرودشت در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شیراز واقع شده و از خدمات شرکت توزیع نیروی برق شیراز برخوردار است.

منبع: برق شیراز