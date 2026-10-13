هم‌زمان با هفته ملی کودک، پردیس‌ها و سینماهای زیرمجموعه «بهمن سبز» در شیراز با اجرای برنامه‌های شاد و اکران نیم‌بهای انیمیشن «سفینه نجات»، میزبان ۲ هزار دانش‌آموز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با هفته ملی کودک، حدود ۲ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های ویژه سینما‌های بهمن سبز شیراز شرکت کردند. این برنامه‌ها با فضاسازی کودکانه، جشن رایگان با حضور مجری کودک صداوسیمای فارس و اکران نیم‌بهای انیمیشن «سفینه نجات» همراه بوده و با ادامه اکران آثار سینمایی کودک و نوجوان، همچنان ادامه دارد.

سید مهدی موحد، مدیر امور استان مؤسسه سینمایی بهمن سبز، از برگزاری برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک در پردیس سینمایی امین تارخ، سینما ایران و سینما شیراز خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها تلاش شد فضای سینما متناسب با روحیه و دنیای کودکان آماده شود تا دانش‌آموزان در کنار تماشای فیلم، تجربه‌ای شاد و متفاوت داشته باشند.

او افزود: به همین منظور، فضاسازی متناسب با حال‌وهوای کودکان و برگزاری جشن رایگان با حضور مجری کودک صداوسیمای فارس در برنامه‌ها پیش‌بینی شد. همچنین انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به مدت سه روز با بلیت نیم‌بها در سینما‌های یادشده به نمایش درآمد و در مجموع، حدود ۲ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک در این سه مجموعه سینمایی حضور پیدا کردند.

موحد با اشاره به استقبال مخاطبان از انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» اظهار کرد: این انیمیشن تاکنون در استان فارس حدود ۲ میلیارد تومان فروش داشته و بیش از ۲۰ هزار نفر در استان به تماشای آن نشسته‌اند.

مدیر امور استان مؤسسه سینمایی بهمن سبز با تأکید بر اهمیت توجه به سینمای کودک و نوجوان گفت: سینما علاوه بر سرگرمی، فرصتی برای تقویت تخیل، ایجاد نشاط و آشنایی کودکان با دنیای فرهنگ و هنر است. برگزاری برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان نیز می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر نسل کودک و نوجوان با سینما را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت سینما‌های بهمن سبز برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت ارتباط سینما با خانواده‌ها و مراکز آموزشی است. امیدواریم با تداوم این رویکرد، مدارس و دانش‌آموزان بیشتری بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی سینما بهره‌مند شوند.

موحد در پایان با اعلام ادامه برنامه‌های ویژه مخاطبان کودک و نوجوان در سینما‌های بهمن سبز شیراز گفت: اکران انیمیشن‌های سینمایی «سفینه نجات» و «نبرد با خرچنگ» در این سینما‌ها ادامه دارد و مدارس می‌توانند با بهره‌مندی از تخفیف ویژه، برای اکران گروهی دانش‌آموزان خود برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: مدیران و مسئولان مدارس برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله با شماره ۰۹۳۰۲۱۸۲۷۸۰ در ارتباط باشند. همچنین امکان هماهنگی برای اکران سیار این فیلم‌ها در شهرستان‌ها و روستا‌های استان فارس از طریق شماره ۰۹۱۷۹۳۶۰۷۳۶ فراهم است.

مدیر امور استان مؤسسه سینمایی بهمن سبز در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، فراهم‌کردن فرصت تماشای آثار سینمایی مناسب برای کودکان و نوجوانان و گسترش ارتباط مدارس با ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی سینماست.

منبع: حوزه هنری فارس

برچسب ها: سینماهای شیراز ، دانش آموز ، هفته ملی ، کودک
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