باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش نگرانی شهروندان از سرعت بالای خودرو‌ها در معابر شهری، وضعیت نامناسب برخی سرعت‌گیرها، کمبود علائم هشداردهنده و نبود امکانات کافی برای عبور ایمن عابران پیاده، به یکی از محور‌های مهم مطالبات مردمی در خرم‌آباد تبدیل شده است.

مسئولان ضمن تشریح ضوابط احداث سرعت‌گیر‌ها و نقش شورای ترافیک و کارشناسان پلیس راهور در تعیین محل نصب آنها، بر لزوم بررسی نقاط حادثه‌خیز، استانداردسازی سرعت‌گیر‌ها و توجه ویژه به ایمنی دانش‌آموزان و عابران پیاده تأکید کردند. هم‌زمان، گزارش‌های مردمی از محدوده هزار دستگاه، بلوار شهید شفیعی‌پور، پل حاجی و برخی دیگر از معابر شهری، بار دیگر ضرورت رسیدگی به زیرساخت‌های ترافیکی و ایمنی شهری را مطرح کرد.

سرعت‌گیر‌ها نباید سلیقه‌ای نصب شوند

مهندس آزادبخت، کارشناس شهرداری خرم‌آباد، در این باره توضیح داد که احداث سرعت‌گیر‌ها باید بر اساس مصوبات شورای ترافیک انجام شود و شهروندان نیز می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۷ یا با مراجعه حضوری مطرح کنند تا موضوع در مراجع مربوط بررسی شود.

به گفته وی، در صورت مشاهده سرعت‌گیر‌های غیراصولی و فاقد مجوز که به‌صورت خودسرانه در برخی کوچه‌ها و معابر ایجاد شده‌اند، موضوع قابل پیگیری است و شهرداری برای جمع‌آوری این موانع اقدام می‌کند.

این توضیحات در حالی مطرح شد که برخی شهروندان از ایجاد سرعت‌گیر‌های غیراستاندارد با استفاده از آسفالت یا سیمان در بعضی معابر انتقاد دارند؛ موانعی که می‌توانند علاوه بر ایجاد مزاحمت برای رانندگان، زمینه بروز خسارت به خودرو‌ها و خطر برای موتورسواران را فراهم کنند.

هر نقطه حادثه‌خیز، راهکار متناسب با شرایط خود را می‌خواهد

کارشناس شهرداری خرم‌آباد با اشاره به اینکه سرعت‌گیر‌ها باید متناسب با شرایط هر معبر و میزان کاهش سرعت مورد نیاز طراحی شوند، گفت: تشخیص ضرورت احداث سرعت‌گیر و تعیین محل مناسب آن، نیازمند بررسی کارشناسی و توجه به شرایط ترافیکی منطقه است.

کارشناسان پلیس راهور نقاط حادثه‌خیز و میزان تصادفات را بررسی می‌کنند و در صورت تأیید ضرورت، موضوع برای تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات پیگیری می‌شود.

با این حال، نصب سرعت‌گیر به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام مشکلات ترافیکی باشد. در برخی مناطق ممکن است اصلاح هندسی معبر، نصب دوربین کنترل سرعت، تقویت علائم هشداردهنده یا ایجاد پل عابر پیاده، راهکار مؤثرتری برای کاهش خطرات باشد.

پلیس راهور: آشکارسازی سرعت‌گیر‌ها و هوشمندسازی معابر ضروری است

سرهنگ سیفی، جانشین پلیس راهور استان لرستان، نیز با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در جانمایی سرعت‌گیرها، به اهمیت طراحی اصولی معابر، مصوبات شورای ترافیک و نقش کارشناسی پلیس اشاره کرد.

وی با بیان اینکه آشکارسازی موانع و آگاه‌سازی رانندگان باید در اولویت قرار گیرد، بر ضرورت توجه به راهکار‌های هوشمند کنترل ترافیک تأکید کرد.

بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی جانشین پلیس راهور، هوشمندسازی معابر و استفاده از ابزار‌های مناسب برای کنترل سرعت می‌تواند در کاهش حوادث و همچنین کاهش نارضایتی ناشی از خسارت به وسایل نقلیه مؤثر باشد.

در این میان، رنگ‌آمیزی استاندارد سرعت‌گیرها، نصب تابلو‌های هشداردهنده و تأمین دید کافی برای رانندگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال برخورد ناگهانی خودرو‌ها با موانع را کاهش دهد.

مدارس در اولویت ایمن‌سازی معابر قرار گیرند

یکی دیگر از محور‌های مهم این گفت‌و‌گو، ضرورت توجه ویژه به مسیر‌های منتهی به مدارس بود. سرهنگ سیفی تأکید کرد که سلامت دانش‌آموزان باید در اولویت اقدامات ترافیکی قرار گیرد و محدوده مدارس، به‌ویژه مدارس ابتدایی، به خط‌کشی مناسب، گذرگاه عابر پیاده، علائم هشداردهنده و تمهیدات آرام‌سازی ترافیک نیاز دارد.

با توجه به رفت‌وآمد روزانه دانش‌آموزان، ایمن‌سازی این محدوده‌ها تنها به نصب سرعت‌گیر محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از جمله کنترل سرعت، ساماندهی محل توقف خودروها، مشخص کردن مسیر عبور عابران و افزایش دید رانندگان، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث داشته باشد.

در عین حال، برخی شهروندان از تعدد سرعت‌گیر‌ها در بعضی مناطق، ارتفاع نامناسب آنها و نبود علائم کافی انتقاد کردند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی و اصلاح سرعت‌گیر‌های موجود را در کنار احداث موارد ضروری نشان می‌دهد.

از بلوار ولایت تا مسکن مهر؛ ضرورت بازنگری در نقاط پرخطر

مهندس آزادبخت با بیان اینکه سرعت‌گیر‌های موجود در برخی مناطق پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از آمادگی برای بازبینی مجدد نقاط مورد اعتراض شهروندان خبر داد.

وی همچنین درباره برخی زیرگذر‌ها و محدوده‌های محل تردد مسافران و استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی توضیح داد که در مواردی، وقوع تصادفات منجر به فوت در سال‌های گذشته، ضرورت بررسی ایمنی این نقاط را برجسته کرده است.

بر همین اساس، درخواست‌های مردمی درباره محل نصب یا حذف سرعت‌گیر‌ها باید با بررسی شرایط واقعی معبر، سوابق تصادفات، میزان تردد عابران و ارزیابی کارشناسان همراه باشد تا تصمیم نهایی بر پایه ایمنی و کارآمدی اتخاذ شود.

پل حاجی و پل شهدا؛ مطالبات شهروندان فراتر از سرعت‌گیرهاست

یکی از شهروندان با اشاره به ایجاد مسیر پیاده‌روی در پل حاجی، از تأثیر مثبت این اقدام بر تسهیل رفت‌وآمد عابران گفت، اما در عین حال از خرابی سایه‌بان‌های این محدوده و نبود اقدام مؤثر برای بازسازی آنها انتقاد کرد

همچنین وضعیت نورپردازی زیر پل شهدا و پل دارایی مطرح شد؛ شهروندان معتقدند روشنایی و نورپردازی این محدوده‌ها که پیش‌تر جلوه مناسبی ایجاد کرده بود، به‌مرور از بین رفته و نیازمند رسیدگی مجدد است.

در ادامه، موضوع لایروبی کانال‌های آب در محدوده توری اولیا، به‌ویژه در نزدیکی مدرسه راهنمایی، نیز از سوی شهروندان مطرح شد. نگرانی اصلی این است که در زمان بارندگی، آب‌گرفتگی و وضعیت نامناسب مسیرها، عبور دانش‌آموزان را با دشواری و خطر مواجه کند.

مشکلات روشنایی در برخی محله‌ها، از جمله محدوده عباس‌آباد بروجرد، نیز در تماس‌های مردمی مطرح شد و مجریان برنامه از پیگیری این درخواست‌ها خبر دادند.

چاله‌چوله‌های خیابان‌ها؛ خطری دیگر برای رانندگان و دانش‌آموزان

در کنار موضوع سرعت‌گیرها، یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده در تماس‌های مردمی، وضعیت نامناسب آسفالت و وجود چاله‌چوله در برخی مسیر‌ها بود.

شهروندان با اشاره به تردد خودرو‌ها و سرویس‌های مدارس در این معابر، خواستار ترمیم آسفالت و رسیدگی منظم به خیابان‌ها شد ه اند. به گفته آنان، خرابی سطح مسیر علاوه بر افزایش احتمال خسارت به خودروها، می‌تواند برای دانش‌آموزان و دیگر کاربران معبر نیز مشکل‌ساز شود.

همچنین درباره برخی سرعت‌گیر‌های واقع در مسیر‌های منتهی به کمالوند و جاده الشتر، انتقاد‌هایی درباره نبود تابلو، علائم هشداردهنده و طراحی غیراصولی مطرح شد. این درخواست‌ها بر لزوم بازدید میدانی و بررسی کارشناسی سرعت‌گیر‌های موجود تأکید دارد.

ساماندهی ترافیک با تصمیم کارشناسی، نه افزایش بی‌ضابطه سرعت‌گیر‌ها

مسئله سرعت‌گیر‌ها را نمی‌توان صرفاً به نصب یا حذف چند مانع در خیابان‌ها محدود کرد.

از یک سو، وجود سرعت‌گیر استاندارد در نقاط حادثه‌خیز و مسیر‌های پرتردد عابران پیاده می‌تواند به کاهش سرعت خودرو‌ها کمک کند؛ از سوی دیگر، نصب غیراصولی، ارتفاع نامناسب، نبود علائم هشداردهنده و بی‌توجهی به شرایط مسیر، می‌تواند خود به عاملی برای نارضایتی و افزایش خطر تبدیل شود.

به همین دلیل، بررسی دقیق سوابق تصادفات، تعیین نقاط پرخطر، ایمن‌سازی مسیر‌های مدارس، نصب علائم استاندارد، تقویت روشنایی، استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت و بررسی امکان احداث پل‌های عابر پیاده، باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

مطالبه اصلی شهروندان خرم‌آباد روشن است: معابر شهری باید به‌گونه‌ای ایمن‌سازی شوند که هم از جان عابران پیاده محافظت شود و هم رانندگان با موانع غیراستاندارد و خطرآفرین مواجه نباشند. تحقق این مطالبه، نیازمند همکاری شهرداری، پلیس راهور، شورای ترافیک و پیگیری مستمر درخواست‌های مردمی است؛ به‌ویژه در نقاطی مانند محدوده هزار دستگاه که نگرانی درباره عبور ایمن شهروندان، ضرورت رسیدگی کارشناسی را دوچندان کرده است.