در پی مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر، حفاظت محیط زیست از مردم خواست از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر، مقیمی فرمانده یگان حفاظت البرز مرکزی نوشهر، از حضور نیرو‌های محیط زیست در محل و ارائه توصیه‌های ایمنی به بومیان خبر داد.

او با اشاره به سابقه حضور حیات وحش در زیستگاه‌های اطراف بندپی و نجارده، گفت: با توجه به همجواری زیستگاه‌های طبیعی با سکونتگاه‌های انسانی، احتمال بروز تعارض میان انسان و حیات وحش وجود دارد و محیط زیست با بهره‌گیری از نیرو‌های حفاظتی و همیاران بومی، اقدامات مراقبتی را در دستور کار دارد.

فرمانده یگان حفاظت البرز مرکزی نوشهر از مردم خواست از نزدیک شدن به پلنگ، تحریک آن و استفاده غیرضروری از سگ در محدوده زیستگاه و مسیر‌های رفت‌وآمد این گونه خودداری کنند و در صورت مشاهده، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

گزارش‌های غیر رسمی از مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه بندپی نوشهر و شکار یک سگ فانتزی خانگی حکایت داشت که به طور رسمی تایید نشد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: محیط زیست مازندران ، پلنگ مازندران
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مشاهده یک قلاده پلنگ در بندپی نوشهر
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