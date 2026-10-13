روزنامه هاآرتص گزارش داد ولیعهد عربستان درخواست اسرائیل برای مشارکت در عملیات نظامی علیه انصارالله یمن را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز دوشنبه گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درخواست اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه جنبش انصارالله یمن را رد کرده است؛ این در حالی است که تلاش‌هایی با میانجیگری آمریکا برای جلب موافقت ریاض در این زمینه انجام شده بود.

این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک که نامش فاش نشده است، نوشت ولیعهد عربستان علاقه‌ای به دریافت کمک نظامی از اسرائیل ندارد، زیرا نگران است همکاری با این کشور واکنش منفی افکار عمومی عربستان را به دنبال داشته باشد.

یک منبع دیگر آگاه از این موضوع نیز گفت اسرائیل امیدوار بوده است که همکاری نظامی با عربستان، روابط دوجانبه را تقویت کند و زمینه را برای دستیابی به توافقی در آینده درباره عادی‌سازی روابط فراهم آورد.

مقام‌های عربستان سعودی تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش نشان نداده‌اند.

عربستان سعودی با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد و همواره تأکید کرده است که عادی‌سازی روابط به حل مسئله فلسطین، از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطینی، بستگی دارد.

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی تشدید شده و حملات مکرر به فرودگاه‌ها، تلفات جانی و اختلال در پرواز‌ها را به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان، ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

سازمان کل هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله دیگری به همین فرودگاه در روز یکشنبه، به کشته شدن یک تبعه پاکستانی مقیم عربستان و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر منجر شد.

تشدید حملات از ماه ژوئیه آغاز شد؛ این در حالی است که پس از اجرایی شدن آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۲، منطقه برای مدتی شاهد آرامش نسبی بود.

یمن از سپتامبر ۲۰۱۴ درگیر جنگ است؛ زمانی که انصارالله کنترل صنعا، پایتخت این کشور، و چند استان دیگر را به دست گرفت. در مارس ۲۰۱۵، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی با هدف حمایت از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن در سطح بین‌المللی وارد جنگ شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انصارالله یمن ، اسرائیل و عربستان
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