مراسم تشییع پیکر آیت الله زین العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان ساعت ۹ صبح فردا ۲۲ مهر از بیت آن مرحوم در لاهیجان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: مراسم تشییع پیکر آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان، ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از بیت آن عالم فقید در لاهیجان آغاز و تا مسجد جامع این شهر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری افزود: پس از برگزاری مراسم تشییع در لاهیجان، پیکر وی به شهرستان آستانه اشرفیه منتقل خواهد شد تا ادامه آیین تشییع و خاکسپاری این عالم گیلانی از ساعت ۱۱ صبح از میدان فردوسی به سمت حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف برگزار شود.

وی گفت: نماز میت بر پیکر این مرحوم در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه اقامه خواهد شد و سپس در محوطه این حرم در جوار آرامگاه آیت الله امینیان به خاک سپرده می‌شود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: تشییع ، نماینده ولی فقیه
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