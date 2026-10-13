باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور با اجرای موسیقی‌های محلی، عرضه غذا‌های بومی و نمایش آیین‌های سنتی اقوام ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار و با استقبال چشمگیر شهروندان همراه شده است؛ استقبالی که به گفته برخی بازدیدکنندگان و غرفه‌داران، با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر می‌توانست پرشورتر باشد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - امیرحسین روشندل - تهران

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