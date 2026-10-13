شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر در شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور با اجرای موسیقی‌های محلی، عرضه غذا‌های بومی و نمایش آیین‌های سنتی اقوام ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار و با استقبال چشمگیر شهروندان همراه شده است؛ استقبالی که به گفته برخی بازدیدکنندگان و غرفه‌داران، با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر می‌توانست پرشورتر باشد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - امیرحسین روشندل - تهران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: برگزاری نمایشگاه ، نمایشگاه عشایری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
نمایش دستاورد‌های پایگاه‌های بسیج صالح آباد در نمایشگاه اسوه + فیلم
شهروندخبرنگار همدان؛
تصاویر کوتاه و جذاب نمایشگاه از بقیع تا کربلای روستای تکه + عکس و فیلم
برگزاری نمایشگاه فانوس در دبیرستان علامه حلی به نام شهید ماکان نصیری + عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت محمد سهرابی در نهاوند
آخرین اخبار
برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت محمد سهرابی در نهاوند
نگرانی گردشگران از قطعی درختان منطقه چیتگر تهران
ادای احترام بابلی‌ها به مقام شامخ شهید علویان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
عدم گازرسانی به برخی از روستا‌های فریمان اهالی را به دردسر انداخت