بیش از ۵۸۷ میلیون کیلووات ساعت انرژی در شبکه توزیع اهواز شناسایی و به چرخه بازگشته است

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد فراتی در حاشیه اجرای سی و یکمین مانور سراسری طرح «مهتاب» با تشریح آخرین دستاوردهای عملیاتی این شرکت در حوزه مدیریت مصرف و کاهش تلفات، اظهار کرد: بر اساس آمارهای احصاشده، تاکنون بالغ بر ۵۸۷ میلیون و ۵۹۱ هزار کیلووات ساعت انرژی در شبکه توزیع اهواز شناسایی و به چرخه بازگشته است.

وی با اشاره به اثربخشی اجرای طرح «مهتاب» در بهبود شاخص‌های عملیاتی، از رشد ۶۱ درصدی مصارف شناسایی‌شده خبر داد و افزود: میزان مصارف از ۸۰ هزار و ۹۰۶ مگاوات‌ساعت به حدود ۱۳۰ هزار مگاوات‌ساعت افزایش یافته که این مهم نشان‌دهنده دقت نظر در شناسایی مصارف و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه مطلوب است.

ضرورت چابک‌سازی و تسریع در خدمات‌رسانی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بر لزوم پرهیز از اکتفا به فرآیندهای اداری صرف تاکید کرد و گفت: ثبت درخواست یا انجام بخشی از مراحل اجرایی به‌تنهایی کافی نیست و تمامی اقدامات باید به نتیجه نهایی منجر شود.

فراتی یادآور شد: به‌عنوان نمونه، در مواردی که پس از نصب کنتور، پیامک یا قبض برای مشترک صادر نمی‌شود، باید فرآیندهای ثبت اطلاعات و فعال‌سازی سیستم با سرعت بیشتری پیگیری شود تا وقایع مالی به‌دقت ثبت گردند.

وی همچنین ضمن اشاره به ضرورت چابک‌سازی ساختارهای اجرایی، خاطرنشان کرد: شاخص «قرائت کنتور» از انرژی تحویلی، طی مدت اخیر با فعالیت‌های انجام‌شده رشد مطلوبی داشته اما همچنان برای ارتقای کیفی خدمات و بهبود این شاخص، نیازمند تلاش مضاعف هستیم.

برنامه مدون برای حذف کامل برق‌های غیرمجاز

مدیرعامل توزیع برق اهواز با اشاره به وضعیت انشعاب‌های غیرمجاز در مناطق مختلف، خواستار افزایش اقدامات میدانی شد و گفت: طرح «مهتاب» اولویت نخست شرکت توزیع برق اهواز بوده و لازم است با تدوین برنامه‌های هدفمند، نسبت به حذف کامل برق‌های غیرمجاز در تمامی مناطق اقدام عاجل صورت پذیرد.

وی همچنین با تاکید بر شفافیت عملکرد مناطق یادآور شد: آمارهای ارائه‌شده باید دقیقا منعکس‌کننده عملکرد واقعی مناطق باشند؛ از این‌رو چنانچه میزان فعالیت در بخشی پایین گزارش شود، مجریان آن بخش موظف به بررسی علت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش بهره‌وری هستند.

فراتی ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی کارکنان و عوامل اجرایی در برگزاری این مانور، بر حفظ آمادگی و سلامت نیروهای عملیاتی جهت ارائه خدمات پایدار و موثر به مشترکان تاکید کرد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز در حاشیه این مانور سراسری از کشف حدود یکصد دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز و ساماندهی بیش از ۲ هزار انشعاب خانگی و تجاری غیرمجاز در شهرستان شوشتر خبر داده بود که بخشی از سیاست‌های کلان صنعت برق برای بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شود.