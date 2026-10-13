به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، اداره موشکی این کشور در چارچوب فعالیت‌های معمول خود برای پیشبرد فناوری تسلیحاتی، این آزمایش را انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری تاس گزارش داد که کره شمالی یک موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد که اداره موشکی این کشور این آزمایش را در چارچوب فعالیت‌های معمول خود برای توسعه فناوری تسلیحاتی انجام داده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، پیونگ‌یانگ روز سوم اکتبر نیز رزمایشی را با شلیک یک موشک مافوق صوت راهبردی با برد متوسط برگزار کرد. این موشک به هدفی در فاصله هزار کیلومتری در دریای ژاپن اصابت کرد.

روسیه از ایجاد ظرفیت همکاری اضطراری با کره شمالی خبر داد

الکساندر کورنکوف، وزیر امور اضطراری روسیه، اعلام کرد که مسکو زمینه را برای گسترش همکاری‌ها با کره شمالی، به‌ویژه در زمینه تبادل اطلاعات درباره خطرات و حوادث اضطراری، فراهم می‌بیند.

کورنکوف پس از سفر خود به پیونگ‌یانگ، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت که مقام‌های دو کشور درباره برنامه‌هایی برای بهبود هماهنگی میان نهاد‌های مدیریت بحران و شرایط اضطراری روسیه و کره شمالی رایزنی کرده‌اند.

وی گفت: «ما ظرفیت‌های امیدوارکننده‌ای برای همکاری میان نهاد‌های اجرایی دو کشور در امور روزمره می‌بینیم که در درجه نخست، تبادل داده‌های مربوط به پایش خطرات را شامل می‌شود.»

وزیر امور اضطراری روسیه افزود: «اگر اطلاعات را به‌موقع با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، می‌توانیم از وقوع حوادث اضطراری جلوگیری کنیم و با سرعت بیشتری به آنها واکنش نشان دهیم.»

منبع: تاس

برچسب ها: کره شمالی ، آزمایش موشکی
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