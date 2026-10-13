باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه پایش مستمر بازار از ارکان اصلی مدیریت عرضه و تقاضا است، گفت: علیرغم وضعیت مطلوب تولید و عرضه محصولات در استان، طرح تشدید نظارت‌های تخصصی بر انبار‌های کالا‌های اساسی در دستور کار قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، از ایجاد اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.

او در تشریح جزئیات این اقدامات نظارتی، افزود: در جریان بررسی‌های صورت‌گرفته توسط بازرسان این مدیریت، موجودی انبارها، میزان دریافت و خروج محصول، اسناد حمل، فاکتور‌های خرید و فروش، فرآیند بسته‌بندی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه برای کالا‌های استراتژیک از جمله آرد، روغن و شکر به دقت ارزیابی شد. در همین راستا، دو واحد متخلف که در چرخه توزیع مرتکب تخلف شده بودند، شناسایی و برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بابل معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر اینکه تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و حفظ آرامش بازار از اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است، گفت: این مدیریت با همکاری سایر نهاد‌های مسئول، تمامی مراحل تولید، نگهداری و عرضه را تحت رصد مستمر دارد تا از رسیدن محصولات با قیمت مصوب و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل شود.

شهیدی‌پور در بخش پایانی سخنان خود با تبیین جایگاه راهبردی این نظارت‌ها در اقتصاد کشاورزی، افزود: تنظیم دقیق بازار و نظارت بر زنجیره تأمین، فراتر از یک اقدام تنظیمی، زیربنای امنیت غذایی جامعه و عامل اصلی ایجاد ارزش‌افزوده در چرخه تولید است. حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، دو روی یک سکه در مدیریت کشاورزی است که زمینه‌ساز اشتغال پایدار و تعادل در قیمت‌ها می‌شود؛ لذا مدیریت جهاد کشاورزی بابل مصمم است با نظارت هوشمند بر تمامی حلقه‌های تأمین تا سفره، ثبات و پایداری را به بازار کالا‌های اساسی بازگرداند.

او در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصناف قانون‌مدار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی در حوزه احتکار یا توزیع غیرقانونی کالا‌های اساسی، مراتب را از طریق واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل یا تماس با سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.