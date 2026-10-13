جفری ساکس پیش‌بینی کرد دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، اکثریت دست‌کم یکی از مجالس کنگره آمریکا را به دست آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جفری ساکس، اقتصاددان برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا پیش‌بینی کرد که حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده، با احتمالی بیش از ۹۰ درصد، بتواند اکثریت را در حداقل یکی از مجالس کنگره آمریکا به دست آورد.

ساکس در اظهاراتی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «این نتیجه با احتمالی بیش از ۹۰ درصد بسیار محتمل است؛ مشروط بر اینکه انتخابات در فضایی آرام برگزار شود و آرای رای‌دهندگان به‌صورت عادلانه شمارش شود.»

این اقتصاددان توضیح داد که پیروزی دموکرات‌ها، حتی در صورت کسب اکثریت تنها در یکی از دو مجلس، پیامد‌های بسیار جدی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به همراه خواهد داشت و موجب تضعیف قدرت او در سطوح حقوقی و سیاسی خواهد شد.

ساکس افزود: «پیروزی دموکرات‌ها در یکی از دو مجلس کنگره یا هر دو مجلس، توازن قدرت را در برابر تلاش‌های ترامپ برای در دست گرفتن انحصاری قدرت، دوباره برقرار خواهد کرد.»

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است در سوم نوامبر برگزار شود. در این انتخابات، تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان به رای گذاشته می‌شود و تکلیف ۳۵ کرسی مجلس سنا نیز مشخص خواهد شد.

در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواه با اختلافی اندک کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارد. جمهوری‌خواهان ۵۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند و تا پایان ماه اوت نیز در مجلس نمایندگان ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها داشتند.

از نظر تاریخی، حزب رئیس‌جمهور مستقر در آمریکا معمولا در انتخابات میان‌دوره‌ای تعدادی از کرسی‌های خود را از دست می‌دهد. این اتفاق در سال ۲۰۱۸ و در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نیز رخ داد؛ زمانی که دموکرات‌ها توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جمهوری خواهان ، حزب دموکرات
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