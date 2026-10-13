باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نشست با مجمع نمایندگان و استاندار استان مرکزی با اشاره به دستاورد‌های رویداد «ایران جان» اظهار کرد: این پویش به سازوکاری مؤثر در ساختار رسانه ملی بدل شده است. مسیر پیشرفت استان‌ها با اجرای «ایران جان» شتاب تازه‌ای به خود گرفته و مناطقی که میزبان این رویداد بوده‌اند، همچنان از دستاورد‌های ماندگار آن بهره‌مند هستند.

رئیس رسانه ملی با تأکید بر اینکه این حرکت زمینه تولید آثار شاخص در تراز ملی، کشف استعداد‌های نو و ارتقای توان تخصصی نیرو‌های استانی را فراهم ساخته است، تصریح کرد: به برکت پویش «ایران جان»، زنجیره دیرپای تمرکزگرایی نیز گسسته شده است. ایران بر بستری از اقلیم‌های رنگارنگ و هم‌افزایی فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های اصیل شکل گرفته و این رویداد، افقی روشن برای نمایش این پیوند و رنگین‌کمان هویتی گشوده است.

وی افزود: در رویداد «ایران جان» تنها به بازگویی زیبایی‌ها بسنده نمی‌کنیم؛ بی‌تردید باید از جلوه‌ها و داشته‌های کشور سخن گفت، اما این پویش تنها به معرفی ظرفیت‌های گردشگری محدود نمی‌شود و پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردم نیز در کانون توجه آن قرار دارد.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه بررسی دستاورد‌های نظام در کنار واکاوی مسائل و چالش‌های هر استان با همراهی رسانه ملی گامی اساسی است که پویش «ایران جان» آن را جامه عمل می‌پوشاند، گفت: این رویداد، تنها ابتکار رسانه ملی برای تحقق عدالت رسانه‌ای و بازنمایی ظرفیت‌های سراسر کشور نیست. برای مثال با اختصاص روزانه حدود ۱۰ ساعت از آنتن شبکه‌های سراسری به برنامه «ایران ما»، مجالی گسترده برای شبکه‌های استانی فراهم آمده است؛ پنجره‌ای که در آن چالش‌ها و فرصت‌های اقصی‌نقاط کشور به بحث گذاشته می‌شود و زمینه معرفی بسیاری از چهره‌های نخبه به شبکه‌های سراسری مهیا شده است.

جبلی تأکید کرد: رسالت ما در رسانه ملی ایجاب می‌کند که تنها در انحصار پایتخت نمانیم. اکنون در گام‌های نخست این مسیر قرار داریم و پویش «ایران جان» ادامه‌دار خواهد بود. در دور دوم این رویداد، دستاورد‌ها و شاخص‌های پیشرفت هر استان را در مقایسه با دوره نخست ارزیابی و پایش خواهیم کرد.

«ایران جان»؛ سفر به سرزمین یاقوت‌های سرخ

در ادامه، حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری رویداد ملی «ایران جان» فرصتی طلایی برای نمایش جهش اقتصادی در استان مرکزی است و ما می‌توانیم افتخارات استان را در زیباترین قاب تقدیم مخاطبان کنیم. از سوی دیگر، تمام تلاش ما و گروه مدیریتی در استان مرکزی از یک ماه گذشته بر این مسئله متمرکز بوده تا این رویداد ملی هم‌زمان با روز اراک و سالروز شهادت امیرکبیر برگزار شود.

وی با بیان اینکه بیش‌از ۷۰۰ محصول رسانه‌ای برای این رویداد ملی آماده کرده‌ایم، اظهار کرد: افتتاحیه رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی، در ساوه مشهور به شهر یاقوت‌های سرخ برگزار خواهد شد و اختتامیه هم‌زمان با دهه اول فاطمیه در تفرش، شهر تکیه‌ها برگزار می‌شود. آرم رویداد تاریخی «ایران جان» نیز بنای تاریخی مسجد جامع ساوه است.

وی افزود: ما در این رویداد بر سه محور اصلی تمرکز داریم؛ نخست اینکه معتقدیم مطابق فرمایشات رهبر شهیدمان، استان مرکزی سرزمین رشد استعداد‌های انسانی است. ازاین‌رو به معرفی مفاخر در این استان می‌پردازیم. از سوی دیگر، استان مرکزی قطب تنوع تولیدات کشاورزی و صنعتی هم هست. با برنامه‌هایی که تمهید شده، به‌خوبی به معرفی این داشته‌ها می‌پردازیم. همچنین استان مرکزی سرزمین گردشگری و بافت‌های تاریخی است و بافت تاریخی نراق، غار نخجیر، بیت امام خمینی (ره)، بازار سنتی اراک، خنداب، کمیجان و فراهان از دیگر بخش‌های دیدنی این استان هستند.

استان مرکزی را از معبر به مقصد تبدیل می‌کنیم

مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه بیش‌از یک ماه پیش تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری رویداد «ایران جان» در این استان آغاز شده است، گفت: استان مرکزی ویژگی‌های متمایزی دارد و مهم‌ترین خصوصیتش این است که مهد مفاخر و مشاهیر و عالمان کشور محسوب می‌شود. ۲۰ درصد از ۴۴۰۰ مفاخر معاصر ایران یعنی ۱۱۰۰ نفر از مشاهیر معاصر مربوط به استان مرکزی هستند.

وی افزود: نیمی از پدران علوم در استان مرکزی زاده شده‌اند. استان مرکزی زادگاه حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی همچنین زادگاه اجداد امام شهید انقلاب است. ایشان در سفر به استان مرکزی به زیارت امامزاده‌های این استان رفتند و شجره‌نامه خود را توضیح دادند. اجداد امام شهید ۱۵۰ سال پیش به خامنه و مشهد رفته‌اند، اما زادگاه اجداد ایشان استان مرکزی بوده است. قائم‌مقام فراهانی اول و دوم همچنین امیرکبیر نیز از مفاخر این استان هستند. ۱۷ نخست‌وزیر در ۲۰۰ سال گذشته جزو فرزندان استان مرکزی بوده‌اند و هیچ استانی چنین خصوصیتی ندارد.

زندیه وکیلی ضمن معرفی اجمالی دیگر مفاخر استان، ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی آن، عنوان کرد: سال گذشته با اینکه تلاطم‌های بسیاری را تجربه کردیم ۱.۶ میلیارد صادرات بین‌المللی داشتیم. ۴۱ درصد صادرات غیرنفتی استان مرکزی در نیمسال اول افزایش داشته و با وجود این‌که جنگ را تجربه کردیم و ۲۳۳ کارخانه ما در جنگ آسیب دید، اما فقط سه کارخانه هنوز راه نیفتاده و باقی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. با کمک نمایندگان نه‌تنها چرخ کار‌ها متوقف نشد، بلکه رشد هم داشته‌ایم.

وی افزود: ما در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در استان با هزار مگاوات برق خورشیدی رتبه اول را داریم. در استان مرکزی می‌توانیم با این داشته‌ها پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم. مناطق گردشگری ما نیز می‌توانند به‌خوبی رشد کنند. اگر صنعت گردشگری در استان مرکزی رشد کند، به نقشه توسعه‌ای نیز کمک می‌کند. ما سومین استان پرتردد کشوریم و می‌خواهیم استان را از معبر به مقصد تبدیل کنیم.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ۶۲۰۰ شهید در استان داریم ازجمله شهیدان چمران، پاکپور و شهید محلاتی که روی بازشناساندن آنها به مردم باید کار بیشتری انجام شود، از تدارک ویژه‌برنامه‌هایی مختص هر شهرستان در طول برگزاری رویداد، برگزاری مسابقات ورزشی و جام روستایی، تئاتر، کنسرت و نمایشگاه اقوام و عشایر ایران خبر داد و گفت: هدف ما از برگزاری رویداد «ایران جان» علاوه برافزایش نشاط در مردم، بیان نیاز‌ها و مطالبات آنهاست.

«ایران جان»؛ بزنگاهی برای عبور از چالش‌های استان

محمد جلالی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه استان مرکزی غنی از ظرفیت‌هاست و بیکاری در محلات و دلیجان به سمت‌وسویی رفته است که بیکاری به صفر رسیده، اما افراد متخصص در مشاغل مرتبط نیستند، گفت: باید این دغدغه را مدنظر قرار داد. «ایران جان» می‌تواند فرصتی ایجاد کند که مسائل مهم استان در این هفته مطرح و راه‌حل‌یابی شوند.

محمد بیات، نماینده خمین و دبیر اول کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به پوشش قدرتمند رسانه ملی از اخبار جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم.

اظهار کرد: ما شهدای بسیاری را در این جنگ تقدیم انقلاب کردیم. ۲۳۰۰ واحد مسکونی با حمله دشمن آسیب دید و تنها شهر خمین در این جنگ‌ها ۴۸ شهید داشت.

وی افزود: من باور دارم که «ایران جان» نباید صرفاً روی برخی نکات تمرکز داشته باشد. مردم رسانه ملی را واقعاً دنبال می‌کنند و انتظار دارند مطالباتشان را در قاب تلویزیون و در رادیو ببینند و بشنوند. اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی‌که از دوره‌های قبل باقی مانده، دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به استان مرکزی و… ازجمله مسائلی است که انتظار می‌رود طی هفته «ایران جان» در صداوسیما پررنگ‌تر مطرح شوند. همچنین باید از ظرفیت نمایندگان هر استان استفاده کرد تا به بهترین شکل نیاز‌های مردم در رسانه ملی دیده شود.

هوشنگ هادیان‌پور، نماینده شازند و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه باید به ظرفیت گردشگری مذهبی در استان مرکزی توجه کرد، گفت: عدم دسترسی به بودجه یکی از مسائلی است که باید حل شود. در «ایران جان» باید تلاش کنیم معرفی دقیقی از استان مرکزی داشته باشیم. شهرستان شازند در این استان ظرفیت گردشگری مذهبی دارد، اما با بیکاری مواجه است و باید به برون‌رفت از این شرایط کمک کنیم.

حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اینکه رسانه ملی به‌عنوان حنجره نظام و جبهه مقاومت در مقابل امپراتوری رسانه‌ای غرب ایستاده، بیان کرد: دشمن همه تلاشش را برای شکست مقاومت به میان آورده و تدبیر رسانه ملی در این بین و حمایت از تجمعات مردم مبعوث و پوشش اخبار در پیروزی کشور بسیار مؤثر بوده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد باید مراکز صداوسیما در شهرستان‌ها بیشتر تقویت شوند تا بتوانیم واقعیت دستاورد‌های جمهوری اسلامی را در این مناطق، بهتر ببینیم. جمهوری اسلامی و دستاوردهایش در روستا واقعاً مظلوم واقع شده‌اند. اگر امکانات صداوسیما در استان‌ها رشد یابند، بهتر می‌توان به پوشش اتفاقات و امیدآفرینی در میان مردم پرداخت.

بنابر این گزارش، در این نشست علاوه‌بر استاندار و مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، سیدمحمد جمالیان، نادرقلی ابراهیمی، محمد بیات، ولی‌الله بیاتی، محمد جلالی، محمد سبزی و هوشنگ هادیان‌پور نمایندگان استان مرکزی؛ علیرضا کیخا، معاون استان‌ها، هادی شریف‌زاده، مدیرکل امور مجلس و حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی نیز حضور داشتند

منبع: رسانه ملی