باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدحسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و پیش‌بینی‌های کارشناسی مبنی بر افزایش شدت و تکرار مخاطرات طبیعی نظیر خشکسالی، سیل و نوسانات دمایی، تغییر رویکرد از مدیریت پس از بحران به پیشگیری و تاب‌آوری، حیاتی‌ترین راهبرد سازمان جهاد کشاورزی استان است.

او با بیان اینکه بخش کشاورزی مازندران سالانه با نوسانات اقلیمی متعددی روبروست، افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر هوشمندسازی سامانه پیش‌آگاهی کشاورزی و ترویج کشت ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی قرار دارد. طبق آمار‌های ثبت شده، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اجرای طرح‌های آبخیزداری در اراضی بالادست، می‌تواند میزان خسارات ناشی از خشکسالی در سال زراعی جاری را تا ۳۰ درصد نسبت به میانگین پنج‌ساله کاهش دهد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران در کشاورزی تنها به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه حمایت مالی از تولیدکننده در زمان بحران، رکن اصلی پایداری تولید است. در این راستا، پیگیری‌های مستمر برای تخصیص اعتبارات لازم جهت جبران خسارات و همچنین تسهیل فرآیند پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای در دستور کار قرار دارد تا کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به تداوم تولید اقدام کنند.

او در پایان افزود: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان، مستلزم نگاهی جامع به مدیریت مخاطرات است. سرمایه‌گذاری بر روی دانش‌بنیان کردن کشاورزی و کاهش وابستگی تولید به شرایط جوی غیرقابل‌پیش‌بینی، تنها راهبرد برای حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی کشور است. سازمان جهاد کشاورزی مازندران متعهد است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی، ضمن کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید، بستری امن و پایدار را برای فعالیت بهره‌برداران فراهم سازد تا در هیچ شرایطی، چرخه تولید محصولات استراتژیک دچار وقفه نشود.