معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز مستمری مهرماه برای ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۱۶۴ خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: مستمری مهرماه مددجویان تحت حمایت این نهاد به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت است.

وی با اشاره به اینکه خدمات معیشتی و حمایتی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این مستمری برای ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۱۶۴ خانوار با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی مددجویان عزیز در سراسر کشور واریز گردید.

بحیرایی در پایان تأکید کرد: کمیته امداد تلاش دارد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، پرداخت مستمری و سایر حمایت‌های معیشتی را در زمان مقرر و بدون وقفه تداوم بخشد تا بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های تحت حمایت کاهش یابد.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد ، مستمری
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