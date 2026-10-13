رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت:بیش از ۱۸۳ هزار قطعه پرنده بومی آذربایجان غربی برعلیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو رئیس دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در راستای اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل و با هدف کنترل و پیشگیری از این بیماری ویروسی، بیش از ۱۸۳ هزار قطعه پرنده بومی شامل مرغ، خروس، بوقلمون، کبوتر و سایر ماکیان در روستاهای شهرستان ارومیه با استفاده از واکسن آشامیدنی مقاوم به حرارت در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ واکسینه شدند.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح را افزایش سطح ایمنی گله‌های روستایی، جلوگیری از چرخش ویروس نیوکاسل در جمعیت طیور بومی، و کمک به حفظ اقتصاد خانوارهای روستایی عنوان کرد و گفت: بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های ویروسی مسری است که می‌تواند تلفات سنگینی به جمعیت طیور وارد کند و واکسیناسیون منظم بهترین راه پیشگیری از آن است.

به گفته وی این عملیات با همکاری اکیپ‌های دامپزشکی دولتی، دهیاری‌ها و همیاران محلی به‌صورت کاملاً رایگان انجام شده است.

برچسب ها: واکسیناسیون طیور بومی ، نیوکاسل
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