دومین جشنواره ملی نمد امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه در شهرکرد آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دومین جشنواره ملی نمد امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۶ با حضور برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولان استانی در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد آغاز شد.

برگزاری جشنواره ملی نمد، در کنار اقدامات مدیریت شهری برای تقویت هویت فرهنگی و صنایع‌دستی، زمینه معرفی ظرفیت‌های نمد شهرکرد در سطح ملی و حرکت به سمت ثبت جهانی این هنر صنعت را فراهم می‌کند.

تقویت این هنر صنعت می‌تواند در توسعه گردشگری، رونق صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی استان نقش مؤثری داشته باشد.

راه‌اندازی دبیرخانه شهر ملی نمد، نامگذاری برخی معابر از جمله «کوی نمدمالان»، اجرای دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری با موضوع نمد و اجرای مسیر گردشگری فرهنگ و هنر به طول چهار و نیم کیلومتر بخشی از اقدامات مدیریت شهری در این زمینه است.

در حاشیه این جشنواره ، نمایشگاه تخصصی نمد با ۶۰ غرفه و حضور نمدمالان و عرضه‌کنندگان از ۱۳ استان کشور برپا شد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۴ مهرماه، از برنامه‌های اجرایی و نمایشگاه این رویداد ملی بهره‌مند و با شکوه این هنر اصیل آشنا شوند.

نمد یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویتی شهرکرد است که این شهر در سال ۱۳۹۷ به عنوان «شهر ملی نمد» به ثبت رسید و از سال ۱۴۰۱ نیز دبیرخانه شهر ملی نمد به شهرداری شهرکرد واگذار شده است.