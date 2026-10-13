رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: افزایش ظرفیت تولید نباید تنها هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، بلکه باید متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت شبکه برق کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - دودابی‌نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو، در همایش تجدیدپذیر‌ها با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و پایدار انرژی خورشیدی گفت: افزایش ظرفیت تولید نباید تنها هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، بلکه باید متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت شبکه برق کشور باشد.

او با اشاره به افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در دو سال گذشته اظهار کرد: همزمان با توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، باید آمادگی شبکه برق، نیاز‌های مصرف، ظرفیت ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری شبکه، محدودیت‌های مکانی و نوع مولد‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: در این مسیر، انواع نیروگاه‌ها از جمله مزارع خورشیدی بزرگ‌مقیاس و میان‌مقیاس، مولد‌های انشعابی و مزارع اشتراکی باید متناسب با شرایط و نیاز‌های مناطق مختلف توسعه یابند تا زمینه تحقق توسعه‌ای پایدار فراهم شود.

رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به گستردگی جغرافیایی کشور و وسعت شبکه برق تصریح کرد: بی‌توجهی به برنامه‌ریزی یکپارچه زمانی و مکانی ممکن است به ایجاد ظرفیت مازاد و سرمایه‌گذاری غیرضروری در برخی مناطق و کمبود سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر منجر شود؛ از این رو، برنامه‌ریزی هماهنگ برای توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین الزامات این حوزه است.

دودابی‌نژاد در ادامه، توسعه فناوری و ساخت داخل را از دیگر محور‌های مهم توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: با توجه به نیاز‌های صنعت در سال گذشته، تلاش شد تجهیزات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن تأمین شود؛ اما برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن و پایدار، باید توسعه فناوری و توان تولید داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

او با بیان اینکه راهبرد توسعه فناوری و ساخت داخل باید متناسب با نوع تجهیزات و شرایط تولید انتخاب شود، افزود: این موضوع طیف گسترده‌ای از تجهیزات، از پنل‌های خورشیدی و تجهیزات مرتبط تا سامانه‌های پایش و کنترل را در بر می‌گیرد و نمی‌توان برای همه آنها یک سیاست یکسان در نظر گرفت.

رئیس پژوهشگاه نیرو ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، تولیدکنندگان داخلی توان تولید رقابتی دارند و ممکن است حمایت‌هایی مانند تأمین سرمایه در گردش برای توسعه فعالیت آنها کافی باشد؛ در برخی دیگر، سرمایه‌گذاری فناورانه، مشارکت با طرف‌های خارجی یا انتقال فناوری ضرورت دارد. بنابراین، باید با توجه به ویژگی‌های هر محصول، مناسب‌ترین الگوی حمایت و توسعه انتخاب شود.

دودابی‌نژاد تأکید کرد: توسعه ساخت داخل نباید صرفاً بر اساس درصد داخلی‌سازی تجهیزات ارزیابی شود، بلکه کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده انتظار دارند تجهیزات مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی تأمین کنند.

او در پایان با اشاره به نقش پژوهشگاه نیرو در پشتیبانی علمی و فناورانه از صنعت برق خاطرنشان کرد: پژوهشگاه نیرو تلاش کرده است با شناسایی نیاز‌های فناورانه صنعت، ارزیابی گزینه‌های فناوری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و پژوهشی، به پیشبرد این اهداف کمک کند.

برچسب ها: صنعت برق ، وزارت نیرو ، ساتبا
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