باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در همایش تجدیدپذیر‌ها گفت: سال گذشته اعلام کردم که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶۲۰۰ مگاوات عبور خواهد کرد و اکنون این ظرفیت از ۶۲۰۰ مگاوات فراتر رفته است که بخش عمده نیروگاه‌های واردشده به مدار تولید برق، نیروگاه‌های خورشیدی هستند.

او با اشاره به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌های کشور اظهار کرد: به لطف خدا، این نیروگاه‌ها در سراسر کشور توسعه یافته‌اند و در هر ۳۱ استان در حال فعالیت هستند. استان مرکزی و اصفهان از استان‌های پیشرو در زمینه ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی هستند. طی سال‌های گذشته نیز ظرفیت قابل توجهی به نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اضافه شده است. استان‌های اصفهان، یزد، قزوین، آذربایجان شرقی و خراسان نیز در برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی قرار دارند.

او افزود: برنامه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس اطلاعات دریافتی از بخش خصوصی و پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند، تنظیم شده است. همچنین پروژه‌هایی که توسط ساتبا به نمایندگی از صندوق توسعه ملی اجرا می‌شوند، در این برنامه لحاظ شده‌اند تا ظرفیت مورد نظر به شبکه برق کشور اضافه شود.

طرزطلب با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: امیدواریم با وجود مسائل و مشکلاتی که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بتوانیم موانع را برطرف کنیم. بخش عمده این مشکلات به نقل‌وانتقال تجهیزات مربوط می‌شود و تلاش می‌کنیم با حل این مسائل، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها را محقق کنیم.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: برنامه‌ریزی انجام‌شده مشخص می‌کند که در هر ماه چه میزان ظرفیت باید به ظرفیت موجود کشور اضافه شود. همچنین اطلاعات مربوط به زمان اتصال نیروگاه‌ها به شبکه در هر استان و شهرستان آماده شده است و مشخص است که هر نیروگاه در چه تاریخی باید به شبکه متصل شود.

او با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه‌ها از محل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس سازوکار مصوب، مقرر بود مبلغ ۱.۸۴ میلیارد دلار در اختیار مجموعه قرار گیرد تا در یک بازه زمانی شش تا هفت‌ماهه، مدیریت پروژه‌های صندوق توسعه ملی به نمایندگی از این صندوق و با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

طرزطلب افزود: تاکنون بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این منابع دریافت شده است. البته پرداخت‌ها به‌صورت تدریجی انجام شده و تمام منابع پیش‌بینی‌شده به‌طور یکجا در اختیار مجموعه قرار نگرفته است.

او تأکید کرد: تمام نیروگاه‌ها احداث شده، به بخش خصوصی واگذار شده یا در حال واگذاری هستند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به راه‌اندازی صندوق پروژه ۵۰۰ مگاواتی اظهار کرد: این صندوق به‌تدریج در اختیار بخش خصوصی و فعالان صنعت قرار خواهد گرفت و استقبال از پروژه‌های تعریف‌شده بسیار خوب بوده است؛ به‌طوری که پیشنهاد شده مسیر فعلی ادامه پیدا کند.

او افزود: در حال بررسی شرایط هستیم تا مشخص شود امکان افزایش ظرفیت صندوق وجود دارد یا خیر. امیدواریم در دو هفته آینده، نماد این صندوق بازگشایی شود تا افرادی که در پذیره‌نویسی آن مشارکت کرده‌اند، بتوانند وضعیت سرمایه‌گذاری خود را مشاهده کنند.

طرزطلب در ادامه با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: برنامه‌ریزی برای رسیدن به ظرفیت هدف تا پیش از سال آینده انجام شده است. در این برنامه، سهم بخش خصوصی، قرارداد‌های بیع متقابل و تأمین تجهیزات مشخص شده و جزئیات مربوط به سهم هر بخش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

او افزود: استفاده از ذخیره‌سازها در نیروگاه‌های جدید و نیروگاه‌های خانگی از جمله برنامه‌های با اولویت ما است.

طرزطلب در ادامه بیان کرد: با توجه به بحث ال‌نینوا موارد لازم به همکاران اعلام شده است تا آسیبی به تجهیزات و موارد... وارد نشود.