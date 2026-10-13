باشگاه خبرنگاران جوان - «مایک پیرسون»، مجری ۴۲ساله برنامه‌های کشاورزی در ایالت آیوا، در اواخر سپتامبر هنگام ناهار در شهر «پالک سیتی» در مرکز ایالت، از تغییر سریع فضای سیاسی این ایالت غرب میانه خبر می‌دهد.

او می‌گوید: «من با کشاورزان زیادی کار می‌کنم. اگر در ماه فوریه از من می‌پرسیدید، می‌گفتم پیروزی جمهوری‌خواهان در آیوا قطعی است. تا حوالی اواسط تابستان هم همه‌چیز پرشور و با تمام قدرت پیش می‌رفت.»، اما پس از آنکه قیمت گازوئیل به بیش از ۶دلار در هر گالن رسید، پیرسون درست در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، شاهد شکل‌گیری نوعی بدبینی و احتیاط نسبت به دونالد ترامپ و حزب او بود؛ حتی در میان کشاورزانی که «با تمام وجود» باور دارند رئیس‌جمهور «در کنار آنهاست».

او می‌افزاید: «سه ماه گذشته باعث شد پرده از چشم برخی برداشته شود. هیجانی که دموکرات‌ها و جریان چپ برای کسب برخی کرسی‌های احتمالی در آیوا احساس می‌کنند، بی‌دلیل نیست.»

«جیمز پول» و «الکس راجرز» در گزارش دیروز دوشنبه در فایننشال‌تایمز نوشتند، شکست‌های گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر (از جمله در رقابت کلیدی برای کرسی مجلس سنا در آیوا) می‌تواند ضربه‌ای سهمگین و نوعی «نه» بزرگ به دومین دوره پرتلاطم ریاست‌جمهوری ترامپ باشد.

یک دهه پس از ورود توفانی ترامپ به عرصه سیاسی، اکنون رأی‌دهندگان در پایگاه‌های اصلی جمهوری‌خواهان از عملکرد رئیس‌جمهور ابراز ناامیدی می‌کنند و برخی از نامزد‌های حزب نیز می‌کوشند از او فاصله بگیرند. پیش‌بینی‌های عمومی حاکی از آن است که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را پس خواهند گرفت؛ رویدادی که الگوی تاریخی ضربه خوردن احزاب حاکم در انتخابات میان‌دوره‌ای را تکرار می‌کند. اما از دست دادن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا بسیار دردناک‌تر و مخرب‌تر برای ترامپ خواهد بود.

رقابت‌های بسیار فشرده نه تنها در قلب کشاورزی آمریکا یعنی آیوا و کانزاس، بلکه در ایالت صنعتی اوهایو، تگزاس و حتی آلاسکا (که همگی در حال حاضر در دست حزب ترامپ هستند) شکل گرفته است. چنین سناریویی (که نشان‌دهنده نتایج به‌مراتب بدتر برای ترامپ در مقایسه با انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸ است) در آغاز سال جاری دور از ذهن به نظر می‌رسید، چرا که مستلزم پیروزی‌های غیرمنتظره دموکرات‌ها در ایالت‌های شدیدا محافظه‌کاری بود که در سه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر از ترامپ حمایت کرده بودند.

اما طی هفته‌های اخیر، نبرد برای کنترل سنا به یک نزاع سیاسی نفس‌گیر تبدیل شده و کفه ترازو می‌تواند به هر سمتی سنگینی کند. پول‌های کلانی از سوی هر دو حزب به ایالت‌های کلیدی سرازیر شده است. طبق داده‌های موسسه «اد ایمپکت»، کمیته‌های اقدام سیاسی (PACs) از اول سپتامبر تا روز انتخابات بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای تبلیغات در رقابت‌های سنا رزرو کرده‌اند.

در عمل، از دست دادن کنترل کنگره دست و پای ترامپ را برای پیشبرد برنامه‌هایش به شدت خواهد بست و وضعیت او را به‌عنوان یک «رئیس‌جمهور فاقد قدرت اجرایی موثر» تثبیت خواهد کرد.

ترامپ هفته گذشته در یک تجمع انتخابی در نبراسکا هشدار داد: «تمام کار‌هایی که انجام دادیم... ممکن است یک‌شبه بر باد رود.» اکثریت دموکرات در سنا قادر خواهد بود لوایح کلیدی، انتصابات ارشد دولتی و نامزدی‌های قضایی را بلوکه و در عین حال، مسیر جدیدی را برای تحقیقات کنگره درباره عملکرد دولت و خانواده رئیس‌جمهور بگشاید.

«جسیکا تیلور»، تحلیلگر ارشد سنا در موسسه غیرحزبی «کوک پلیتیکال ریپورت»، هفته گذشته در یادداشتی پیش‌بینی کرد که دموکرات‌ها بین ۲ تا ۶ کرسی را پس خواهند گرفت (آن‌ها برای کسب اکثریت تنها به چهار کرسی نیاز دارند): «در حال حاضر پرسش این نیست که آیا دموکرات‌ها کرسی به دست می‌آورند یا خیر، بلکه پرسش این است که چند کرسی کسب خواهند کرد.»

خوش‌بینی دموکرات‌ها ناشی از نظرسنجی‌های اخیری است که نشان می‌دهد نامزد‌های این حزب در مناطقی که پیش‌تر دست‌نیافتنی تلقی می‌شد، در حال پیشروی هستند. جمهوری‌خواهان در حال حاضر ۵۳کرسی از ۱۰۰کرسی سنا را در دست دارند (در برابر ۴۷کرسی دموکرات‌ها). تقسیم ۵۰-۵۰ کرسی‌ها همچنان اکثریت را برای جمهوری‌خواهان حفظ خواهد کرد؛ زیرا «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور، رأی تعیین‌کننده را در اختیار دارد.

اما در ایالت آیوا، «جاش تورک»، قهرمان ۴۷ساله پارالمپیک و فعال حوزه سلامت که نامزد دموکرات‌هاست، بر اساس میانگین نظرسنجی‌های «ریل کلیر پالیتیکس»، با ۰.۵ درصد پیشتازی از «اشلی هینسون»، نماینده کنونی مجلس و نامزد مورد حمایت ترامپ، پیش افتاده است.

این امر نشان‌دهنده یک چرخش بزرگ در ایالتی است که ترامپ در سال۲۰۲۴ با فاصله ۱۳درصدی در آن پیروز شده بود. تورک که خود را یک «پوپولیستِ دشت‌نشین» می‌نامد، در جمع رأی‌دهندگان گفت: «مردم آیوا تحت فشارند، در عذابند و آماده تغییر هستند.»

در آیوا، مانند بیشتر نقاط آمریکا، تورم و پیامد‌های آن اصلی‌ترین عامل نارضایتی مردم است. افزایش هزینه سوخت و تبعات جنگ با ایران، نرخ تورم را فراتر از هدف ۲درصدی برده، نرخ وام مسکن به بالاترین حد خود از سال۲۰۲۳ رسیده و انتظار می‌رود فدرال‌رزرو هزینه‌های استقراض را تا پیش از پایان سال باز هم افزایش دهد.

با آغاز رأی‌گیری زودهنگام، فشار اقتصادی موضوع اصلی مناظرات است. «مارجی اومرو»، استراتژیست موسسه نظرسنجی GBAO می‌گوید: «نقشه انتخابی به نفع دموکرات‌ها در حال گسترش است.

وقتی اوضاع برای جمهوری‌خواهان خراب می‌شود، همه‌جا خراب می‌شود؛ به همین دلیل است که نگرانند.» البته همه نشانه‌ها از یک توفان دموکراتیک حکایت ندارد. در برخی ایالت‌هایی که کامالا هریس در سال۲۰۲۴ در آنها پیروز شده بود (مانند مین، نیوهمپشایر و مینه‌سوتا)، دموکرات‌ها هنوز برتری قاطعی ندارند و حتی در میشیگان مجبورند برای حفظ کرسی خود در برابر رقیب جمهوری‌خواه بجنگند.

درحالی‌که نامزد‌های جمهوری‌خواه سنا برای بقای سیاسی خود می‌جنگند، نزدیکی آنها به رئیس‌جمهور و سیاست‌هایش به یک آسیب‌پذیری بزرگ تبدیل شده است. برخی تلاش کرده‌اند تا حد امکان از کاخ سفید فاصله بگیرند بدون آنکه خشم ترامپ را برانگیزند.

در میشیگان «مایک راجرز»، نامزد جمهوری‌خواه سنا، خواستار توقف جنگ تجاری آمریکا با کانادا (که به اقتصاد ایالتش ضربه زده) و پایان دادن به مناقشه ایران شد. در تگزاس «کن پکستون»، نامزد دست‌چین‌شده ترامپ، در فایلی صوتی که افشا شد، از نداشتن نفوذ بر واشنگتن ابراز سرخوردگی کرد و گفت: «من تصمیم‌گیرنده نیستم و نمی‌دانم پشت برخی از این تصمیمات چیست.» در «مین «سوزان کالینز»، سناتور جمهوری‌خواه، با ابراز تردید درباره وعده ترامپ برای سفر به ایالتش گفت: «من سناتور محبوب او نیستم و فکر نمی‌کنم به مین بیاید.»

در آیوا هم «اشلی هینسون» خواستار پایان جنگ علیه ایران شد و از تصمیم ترامپ برای افزایش واردات گوشت گاو (که خشم دامداران آیوا را برانگیخت) انتقاد کرد. جمهوری‌خواهان برای نجات هینسون در آیوا مجبور شده‌اند میلیون‌ها دلار به این ایالت تزریق کنند. «سوپرپک» وابسته به «جان تون»، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، اعلام کرد که ۲۰‌میلیون دلار دیگر در آیوا هزینه خواهد کرد؛ امری که نشان‌دهنده خطر جدی در این ایالت است.

اگر جمهوری‌خواهان موفق به حفظ سنا شوند، احتمالا به این دلیل است که توانسته‌اند رقبا را خادمانِ «جریان چپ سوسیالیست» نشان دهند؛ جریانی که طی دوره دوم ترامپ و با پیروزی «زهران ممدانی» به‌عنوان شهردار نیویورک رشد کرده است. اما در ایالتی مانند آیوا، عامل تعیین‌کننده اصلی همچنان فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های زندگی در دوره دوم ترامپ است؛ نبردی که جمهوری‌خواهان سخت در تلاشند از زیر سایه سنگین آن بگریزند.

منبع: دنیای اقتصاد