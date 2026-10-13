مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از فعال بودن ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی خبر داد و گفت: رایزنی با کشورهای منطقه برای فعال‌سازی مسیرهای جدید و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل با هدف افزایش صادرات کشور ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه دیپلماسی ریلی اظهار کرد: در حال حاضر ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی فعال است و امیدواریم با رایزنی‌هایی که با کشورهای دیگر و کشورهای منطقه در حال انجام است، یک یا دو شاخه جدید نیز فعال شود.

وی با تأکید بر نقش دیپلماسی ریلی در توسعه تجارت بین‌المللی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت راه‌آهن، تسهیل تجارت و افزایش صادرات از طریق توسعه همکاری‌های ریلی با کشورهای منطقه است. در این مسیر، همکاری سازمان توسعه تجارت نیز اهمیت دارد که خوشبختانه این همراهی وجود دارد.

ذاکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ریلی بیان کرد: در برخی موارد، برای افزایش صرفه اقتصادی صادرات، لازم است هزینه‌های حمل‌ونقل نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در مسیرهای ریلی کشورهای همسایه نیز متناسب با ارزش کالاهای صادراتی و با هدف ترغیب شرکت‌ها به صادرات کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از طریق رایزنی‌ها، برگزاری جلسات و پیگیری‌های چندجانبه با کشورهای منطقه، در نهایت تعرفه‌های مشترک کریدوری به امضا می‌رسد که می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند.

وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات به اقتصادی‌تر شدن صادرات برای صادرکنندگان منجر می‌شود، گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه‌های موجود، سازمان توسعه تجارت مجوزهای لازم را برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها پیگیری می‌کند. از سوی دیگر، در برخی مسیرها نیز برای اقتصادی شدن صادرات باید هزینه حمل کاهش یابد که این موضوع از طریق مذاکره با راه‌آهن کشورهای منطقه دنبال می‌شود.

ذاکری خاطرنشان کرد: در برخی موارد، متناسب با حجم مبادلات و میزان بار جابه‌جاشده، مجوزهای خاص یا تعرفه‌های تعدیل‌شده از کشورهای طرف مقابل دریافت می‌شود. مجموعه این اقدامات می‌تواند هزینه‌های صادرات را کاهش دهد، انگیزه شرکت‌ها برای حضور در بازارهای منطقه‌ای را افزایش دهد و در نهایت به رشد صادرات کشور کمک کند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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