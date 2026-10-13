باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی که چند هفته‌ای در بازار، هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۸ پرو و پرومکس حدود۲۰۰ تا ۲۶۵ میلیون محاسبه می‌شد، بالاخره دو روز پیش، ارزش گمرکی آیفون‌های ۱۸ پرومکس و ۱۸ پرو رسماً اعلام و مشخص شد رجیستری این دو نوع گوشی به ترتیب ۱۶۵ و ۱۹۷ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. به همین مناسبت بد نیست مطلبی را درباره عملیات رجیستری و پشت پرده‌هایش از قول صفحه اینستاگرامی «چرتکه» بخوانید.

۳ برابر بیشتر از سود اَپل

روزی که طرح «رجیستری» کلید خورد وعده دادند که هدف، پایان دادن به قاچاق، احقاق حقوق خریدار و شفاف‌سازی بازار است، اما در اقتصادی که به جبران کسری بودجه از جیب مردم معتاد شده هر فرایند اداری دیر یا زود به یک عوارضی اجباری تبدیل می‌شود. فرایند و عملیات رجیستری نه قاچاق را ریشه کن کرد و نه انضباطی به بازار آورد؛ بلکه زیرساخت فنی کشور را به یک تله‌کابین مالیاتی تبدیل کرد تا از اتصال یک قطعه الکترونیکی به دکل‌های مخابراتی، رانت استخراج شود.

در حقیقت شما با خرید گوشی فقط پول کالا را پرداخت نمی‌کنید؛ بلکه مجبورید برای سخت‌افزاری که تمام هزینه‌اش را با ریال بی‌ارزش‌شده‌تان پرداخته‌اید سندی شبیه به حق عبور بخرید تا سیگنال آنتن را از شما دریغ نکنند!

قرار نیست از حق و حقوق شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی حمایت کنیم، اما برای اینکه با حق و حقوق خودتان به عنوان مصرف‌کننده ایرانی آشنا شوید، خوب است این را یادآور شویم که شرکت «اپل» با میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری روی فناوری تراشه‌ها، تحقیق و توسعه و زنجیره تأمین، از فروش هر آیفون حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار حاشیه سود خالص ثبت می‌کند. اما این طرف دنیا، ساختار و تشکیلاتی که حتی یک پیچ از این دستگاه را طراحی و تولید نکرده، سودی به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از شرکت سازنده از خریدار ایرانی مطالبه می‌کند.

باج‌گیری فناورانه

فرض کنید شما برای خرید پرچم‌دار شرکت اپل (آیفون ۱۸ پرومکس) باید براساس قیمتی که در بازار رایج بود، چیزی حدود ۲۶۵ میلیون تومان اضافه پرداخت کنید. یعنی چیزی حدود ۹۸۰ دلار که می‌شود سه برابر بیشتر از سود شرکت اپل از فروش هر گوشی! هرچند این ۲۵۶ یا ۱۹۷ میلیون تومانی که اضافه می‌پردازید عناوینی مثل رجیستری و تعرفه گمرکی را یدک می‌کشد، اما درواقع این ارقام تعرفه گمرکی نیستند؛ بلکه باج و مصادره سرمایه مصرف‌کننده محسوب می‌شوند که اطلاق عنوان «باجیستری» زیبنده آن است.

کسب درآمدی نجومی بدون یک ریال خلق ارزش یا خدمات پس از فروش صرفاً برای فعال‌سازی یک کد در سامانه اطلاعاتی؛ نان‌دانی پایان‌ناپذیری است که نشان می‌دهد وقتی راه تولید ثروت بسته شود، عده‌ای چطور از ابزار‌های پایه‌ای ارتباطی مردم ارتزاق می‌کنند.

شأن و منزلت شهروند ایرانی بسیار بالاتر از آن است که زیر بار این هزینه‌های تحمیلی برود. منطقی‌ترین واکنش در برابر این چرخه، بایکوت عملی رجیستری است. گوشی مدنظرتان را بدون رجیستری تهیه کنید و در کنار آن یک گوشی ارزان‌قیمت خیلی خیلی معمولی فقط برای تماس‌های صوتی و اشتراک‌گذاری اینترنت همراه با خود داشته باشید. نگذارید دسترسی به فناوری بهانه‌ای برای پرداخت خراج به سامانه‌هایی شود که هر روز در حال آزمودن آستانه تحمل جیب شما هستند.

منبع: روزنامه قدس