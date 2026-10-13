باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یک رأس گراز که از زمان تولد در کنار انسان و حیوانات اهلی نگهداری شده بود و امکان بازگشت آن به طبیعت وجود نداشت، پس از بررسی‌های کارشناسی به مرکز نگهداری حیات وحش دزفول منتقل شد.

فرید صالحی‌پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان، در این خصوص گفت: نگهداری این حیوان در کنار انسان و حیوانات اهلی از بدو تولد، موجب از دست رفتن بخشی از رفتارهای طبیعی و غریزی آن برای بقا در محیط طبیعی شده بود.

او افزود: پس از بررسی و ارزیابی وضعیت حیوان توسط کارشناسان حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، مشخص شد که گراز توانایی لازم برای بازگشت و ادامه زندگی مستقل در طبیعت را ندارد. بر همین اساس، با هدف حفظ سلامت حیوان و پیشگیری از مخاطرات احتمالی، تصمیم به انتقال آن به مرکز نگهداری حیات وحش گرفته شد.

صالحی‌پور باورصاد در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات وحش در زیستگاه‌های طبیعی، اظهار کرد: نگهداری و اهلی کردن گونه‌های حیات وحش می‌تواند به رفتارهای طبیعی آن‌ها آسیب برساند و توانایی زیست مستقل و بقا در طبیعت را کاهش دهد.

او از شهروندان خواست از نگهداری و اهلی کردن حیوانات وحشی خودداری کنند و در صورت مواجهه با حیات وحش، موضوع را به مراجع محیط‌زیستی اطلاع دهند.