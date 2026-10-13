رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد پکن و مسکو در صورت کمک به تهران، چیز‌های زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن نیز به‌سرعت از این موضوع مطلع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه مدعی شد باور ندارد که چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند و ادعا کرد که هر دو کشور در صورت چنین اقدامی، منافع زیادی را به خطر خواهند انداخت.

ترامپ در واکنش به اظهاراتی مبنی بر کمک پکن و مسکو به تهران، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اگر آنها چنین کاری انجام می‌دهند، این کمک در سطح بسیار پایینی است؛ اما من اصلاً باور ندارم که چنین کاری می‌کنند.»

وی افزود: «آن‌ها چیز‌های زیادی برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع مطلع خواهیم شد؛ آن هم خیلی سریع!»

اظهارات ترامپ یادآور پیامی است که وی در ماه ژوئیه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده بود. او در آن زمان مدعی شد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در جریان دیدار ماه مه دو طرف در چین به وی گفته است که پکن «تحت هیچ شرایطی» به ایران سلاح نخواهد فروخت؛ حتی از طریق شرکت‌های چینی. ترامپ همچنین مدعی شد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز به او گفته است که مسکو سلاحی به ایران نخواهد فروخت.

ترامپ در آن زمان هشدار داده بود که در صورت مداخله چین و روسیه، «این مسئله برای آنها بسیار بد خواهد بود».

دولت ترامپ در ماه مه چند شرکت چینی را به اتهام حمایت از شبکه تأمین تسلیحاتی ایران و ارائه تصاویر ماهواره‌ای که بنا بر ادعا‌ها به تهران برای هدف قرار دادن نیرو‌های آمریکایی کمک کرده بود، تحریم کرد.

پکن اتهامات مربوط به کمک نهاد‌های چینی به توانمندی‌های نظامی ایران را رد می‌کند.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. تهران نیز در واکنش، حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در منطقه انجام داد و عملاً تنگه هرمز، یکی از مسیر‌های مهم انتقال انرژی در جهان، را بست.

تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن و پس از میانجیگری پاکستان و قطر میان آمریکا و ایران امضا شد، از آن زمان تاکنون به دلیل اختلاف‌نظرها، از جمله بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز، با بن‌بست مواجه شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و روسیه ، حمله آمریکا به ایران
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