رئس سازمان پرستاری کشور گفت: در توزیع منابع در نظام سلامت باید توازن ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمد نجاتیان، رئیس سازمان پرستاری کشور در نشست خبری روز پرستار گفت: در شرایط بحران و جنگی شفافیت کمک بزرگی به افزایش تاب آوری جامعه خواهد کرد؛ مردم باید در جریان هزینه‌کرد منابع در حوزه سلامت قرار بگیرند.

به گفته وی، برای حفظ تاب آوری نظام سلامت، تامین منابع موضوع مهمی است. تامین اقلام دارویی در شرایط اقتصادی سخت مسئله مهمی است؛ محاصره اقتصادی و حمل و نقل آسیب جدی به تامین دارو رسانده است و الان میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت افزایش یافته است.

رئیس سارمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: باید نسبت معقولی در توزیع درآمد و منابع وجود داشته باشد. نحوه توزیع درآمد‌ها در تعرفه پرستاری در قبال زحمات زیاد همکاران کم است.

وی با اشاره به اینکه پرستاران دریافتی‌های اسفند سال گذشته را دریافت می‌کنند و هنوز تعرفه‌شان افزایش نیافته است، ادامه داد: سامانه اطلاع رسانی صلاحیت پرستاران راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: امسال میزان تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۶۷ درصد افزایش یافته، اما مبلغ آن بسیار کم است. اکنون ۳۸ خدمت پرستاری در سامانه استاندارد کشور به ثبت رسیده است.

نجاتیان با اشاره به فداکاری‌های پرستاران در جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد: دشمن در بمباران مدرسه و ورزشگاه و مناطق مسکونی هیچ ابایی ندارد و ما در نظام سلامت باید آماده هر گونه حمله شیمیایی و رادیو اکتیو باشیم که در این خصوص آموزش‌های لازم به پرستاران در حال انجام است.

رئیس سازمان پرستاری کشور بیان کرد: خدمات سلامت در جنگ تحمیلی اخیر متوقف نشده است. در جنگ تحمیلی اول ۵۰۰ پرستار شهید شده‌اند و در دو جنگ اخیر نیز حدود ۲۴ پرستار به مقام شهادت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: الان منتظر هر اتفاقی در کشور مانند جنگ نظامی یا اقتصادی هستیم. تحریم‌ها شرایط تورمی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ درآمد کادر سلامت متناسب با شرایط و تورم جامعه نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پرستار در بخش خصوصی به دلیل تعدیل نیرو در تهران بیکار شده‌اند. همچنین درخواست مهاجرت با شروع جنگ افزایش داشته است.

وی ادامه داد: سازمان نظام هماهنگ پرداخت به خوبی اجرا نمی‌شود و بیشتر ناهماهنگ است. در برنامه هفتم موضوع فوق العاده خاص آورده شده است و در همین خصوص سازمان نظام پرستاری پیشنهاد‌های خود را ارسال کرده است.

وی با اشاره به اینکه در خصوص تعرفه پرستاران باید کار‌های بیشتری انجام شود، تصریح کرد: در حوزه بازتوزیع تعرفه‌ها باید اتفاقات درستی بیفتد و فرمول بازتوزیع تعرفه‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا پرستاران در بخش‌ها بتوانند حقوق دریافتی خود را محاسبه کنند.