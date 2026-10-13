وال‌استریت ژورنال گزارش داد ایران با تقویت استحکامات در اطراف تأسیسات حساس و مناطق مرزی، خود را برای مقابله با حملات احتمالی آمریکا آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و منابع آگاه گزارش داد که ایران در حال تقویت مواضع دفاعی خود در اطراف تأسیسات حساس، از جمله نطنز و کوه کلنگ، و مناطق مرزی است تا برای مقابله با حملات احتمالی آمریکا و هرگونه نفوذ زمینی آمادگی بیشتری داشته باشد.

این روزنامه نوشت ایران طی ماه گذشته تدابیر دفاعی جدیدی، از جمله احداث خاکریز در اطراف سایت‌های نطنز و کوه کلنگ، اجرا کرده است. بر اساس این گزارش، هدف از این اقدامات، تقویت استحکامات و جلوگیری از نفوذ احتمالی نیرو‌های زمینی عنوان شده است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه همچنین ادعا کرد که برخی مقام‌های ایرانی احتمال انجام عملیات زمینی در خاک کشور‌های همسایه را مطرح کرده‌اند؛ اقداماتی که به گفته این منابع، می‌تواند با هدف جلوگیری از حملات احتمالی آمریکا انجام شود.

بر اساس این گزارش، تهران به‌طور جداگانه به برخی مقام‌ها و میانجی‌های منطقه هشدار داده است که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، احتمال هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در منطقه وجود دارد.

این روزنامه همچنین نوشت ایران به میانجی‌ها اعلام کرده است که در صورت شعله‌ور شدن مجدد جنگ، اقدامات تهاجمی‌تری علیه نیرو‌های آمریکایی انجام خواهد داد؛ اقداماتی که بنا بر گزارش این رسانه، می‌تواند شامل تلاش برای غرق کردن ناو‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه نیز باشد.

منبع: وال استریت

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، استحکامات دفاعی
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