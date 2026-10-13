یمن از سرنگونی پهپاد وینگ لونگ ۲ عربستان در صعده خبر دادند و اعلام کردند شمار حملات هوایی و موشکی سعودی به یمن به ۲۱۷۷ مورد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، امروز سه‌شنبه از سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی و مسلح «وینگ لونگ ۲» متعلق به عربستان سعودی در حریم هوایی استان صعده خبر داد.

او اعلام کرد این پهپاد هنگام انجام «ماموریت‌های خصمانه» هدف سلاحی مناسب قرار گرفت و سرنگون شد. در همین راستا، یحیی سریع روز دوشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

به گفته او، این حملات مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های جوف، تعز، صعده، مارب، لحج، بیضا و اب را هدف قرار داده‌اند. سریع همچنین از کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در جریان این حملات خبر داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن توضیح داد که جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برای انجام حملات هوایی به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از مناطق نجران و جیزان انجام شده است.

او در پایان اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز دور اخیر تنش‌ها به ۲ هزار و ۱۷۷ حمله رسیده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به یمن ، حمله به عربستان
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