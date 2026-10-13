معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه از اجرای عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده از ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خبر داد و تأکید کرد: صدا‌های انفجار ناشی از این عملیات است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ پاسدار سعید بهشتی‌راد معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: از ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۱ مهرماه، صدا‌هایی ناشی از انفجار‌های کنترل‌شده در حوالی استان کرمانشاه شنیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این صدا‌ها مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده است و شهروندان نباید با شنیدن آنها نگران شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه تأکید کرد: شنیده‌شدن صدای انفجار‌ها در چارچوب اجرای این عملیات فنی است و به معنای وقوع حادثه یا بروز وضعیت غیرعادی در منطقه نیست.

سرهنگ بهشتی‌راد از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این عملیات را از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.

برچسب ها: صدای انفجار ، مهمات عمل نکرده
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صدای انفجار‌های امروز ناشی از انهدام کنترل‌شده مهمات است
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