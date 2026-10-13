سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست پرونده رسیدگی به جنایات جنگی دولت جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین پرونده جبران خسارت‌های سازمان انرژی اتمی ایران، در دادسرای تهران صادر و به دادگاه ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست پرونده رسیدگی به جنایات جنگی دولت جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین پرونده جبران خسارت‌های سازمان انرژی اتمی ایران، در دادسرای تهران صادر و به دادگاه ارسال شد.

علی کاظمی با بیان اینکه این پرونده‌ها با اعلام جرم دادستانی کل کشور و شکایت سازمان انرژی اتمی علیه سران و جمعی از مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تشکیل شد؛ اظهار داشت: متهمان این دو پرونده جمعاً ۹۷ نفر هستند.

وی تصریح کرد: پرونده این افراد به اتهام افساد فی الارض، برهم زدن امنیت کشور، تجاوز به منابع ملی به قصد تصرف و تخریب (در پرونده نخست) و تخریب و ایجاد حریق در اموال عمومی به میزان ۱۵ میلیارد دلار (در پرونده سازمان انرژی اتمی) مورد رسیدگی قرار گرفت و با احراز بزه‌های فوق الذکر، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مسئولیت کیفری فردی این جنایات، متوجه کلیه مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی است که در برنامه ریزی، صدور دستور و اجرای حملات نقش داشته‌اند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: سخنگوی قوه قضاییه ، رژیم صهیونیستی
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