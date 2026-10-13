باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: شهرستان قیروکارزین با برخورداری از ۱۱ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در استان فارس و کشور به شمار می‌رود. به طوری که ۶ درصد از خرمای کشور و ۴۰ درصد از خرمای استان از آن این شهرستان می‌باشد عملیات برداشت این محصول از اوایل شهریور ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

او افزود: با توجه به سطح زیر کشت و عملکرد نخلستان‌ها، متوسط برداشت خرما حدود ۱۲ تن در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جاری به بیش از ۱۲۰ هزار تن برسد.

حیدری با اشاره به تنوع ارقام خرمای تولیدی شهرستان تصریح کرد: زاهدی، خاصویی، هلیله، شاهانی و تورز از مهم‌ترین ارقام خرمای تولیدی قیروکارزین هستند و خرمای زاهدی با سهمی حدود ۹۰ درصدی، عمده تولید این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این محصول گفت: افغانستان، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه از بازار‌های هدف صادرات خرمای شهرستان هستند. محصول برداشت‌شده پس از سورتینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی، برای عرضه در بازار‌های داخلی و صادرات به بازار‌های هدف ارسال می‌شود.

او با بیان اینکه برداشت خرما نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فصلی در منطقه دارد، افزود: فعالیت‌های مرتبط با تولید، برداشت و عرضه خرما زمینه اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر از کارگران را فراهم می‌کند.

حیدری در ادامه، کمبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را از مهم‌ترین چالش‌های بخش خرمای شهرستان عنوان کرد و گفت: توسعه این صنایع می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصول، کاهش ضایعات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت ظرفیت صادراتی منطقه کمک کند. ازاین‌رو، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کند با مشارکت در راه‌اندازی واحد‌های صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری خرما، در توسعه این بخش و رفع مشکلات موجود گام‌های مؤثری بردارند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس