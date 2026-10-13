باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه از تعیین مهلت هفت‌روزه برای دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور آزادسازی بستر رودخانه‌های منطقه دلفارد خبر داد و گفت: با توجه به هشدار‌های هواشناسی، وضعیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌صورت میدانی بررسی و افراد متخلف نیز در محل شناسایی شدند.

احمدرضا عظیم‌نسب، رئیس حوزه قضایی بخش ساردوئیه، به همراه مدیر آب منطقه‌ای شهرستان جیرفت با حضور در منطقه دلفارد، وضعیت بستر و حریم رودخانه‌ها را بررسی و از نزدیک شرایط موجود را رصد کرد.

وی با اشاره به ضرورت اقدام فوری برای آزادسازی بستر رودخانه‌ها، به دستگاه‌های ذی‌ربط هفت روز مهلت داد تا وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند.

این اقدام با توجه به هشدار‌های هواشناسی و ضرورت پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از انسداد یا تصرف بستر رودخانه‌ها انجام شده است. همچنین در جریان این بازدید میدانی، افراد خاطی شناسایی شدند.