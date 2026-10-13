سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی از غربالگری بینایی ۱۹ هزار و ۴۱۴ کودک در استان از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زال سرپرست اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۹ هزار و ۴۱۴ کودک در این استان تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند. 

او افزود: این برنامه در ۵۳ پایگاه غربالگری بینایی در استان اجرا می‌شود.

زال بیان کرد: از مجموع کودکان غربال‌شده، هزار و ۴۵۴ کودک در مرحله غربالگری مشکوک تشخیص داده شده‌اند و برای انجام بررسی‌های تشخیصی به اپتومتریست ارجاع شده‌اند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: ارزیابی‌های تشخیصی برای تمام کودکان ارجاع‌ شده رایگان است و خانواده‌ها برای دریافت کمک‌ هزینه‌های درمان نیز می‌توانند فاکتور‌های مربوط را به ادارات بهزیستی شهرستان ارائه دهند تا هزینه‌ها از محل اعتبارات این برنامه پرداخت شود. 

او اظهار کرد: هدف از اجرای برنامه غربالگری بینایی تشخیص به‌موقع تنبلی چشم در کودکان و پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی دائمی است.

برچسب ها: غربالگری بینایی ، نابینایی و کم بینایی
خبرهای مرتبط
۲۵ کودک با تنبلی بینایی شناسایی شدند
اجرای دومین مرحله طرح سیاری غربالگری شنوایی کودکان در زیرکوه
۹ هزار کودک خراسان جنوبی غربالگری بینایی شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیش از ۱۹ هزار کودک در خراسان جنوبی غربالگری بینایی شدند
آخرین اخبار
بیش از ۱۹ هزار کودک در خراسان جنوبی غربالگری بینایی شدند
تشریح برنامه‌های هفته مدیریت بحران با محوریت کاهش خطر و مشارکت عمومی