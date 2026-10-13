سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی از غربالگری بینایی ۱۹ هزار و ۴۱۴ کودک در استان از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زال سرپرست اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۹ هزار و ۴۱۴ کودک در این استان تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند.

او افزود: این برنامه در ۵۳ پایگاه غربالگری بینایی در استان اجرا می‌شود.

زال بیان کرد: از مجموع کودکان غربال‌شده، هزار و ۴۵۴ کودک در مرحله غربالگری مشکوک تشخیص داده شده‌اند و برای انجام بررسی‌های تشخیصی به اپتومتریست ارجاع شده‌اند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: ارزیابی‌های تشخیصی برای تمام کودکان ارجاع‌ شده رایگان است و خانواده‌ها برای دریافت کمک‌ هزینه‌های درمان نیز می‌توانند فاکتور‌های مربوط را به ادارات بهزیستی شهرستان ارائه دهند تا هزینه‌ها از محل اعتبارات این برنامه پرداخت شود.

او اظهار کرد: هدف از اجرای برنامه غربالگری بینایی تشخیص به‌موقع تنبلی چشم در کودکان و پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی دائمی است.