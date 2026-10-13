باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فساد، نژادپرستی و مهاجرت به موضوعات داغ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده‌اند؛ انتخاباتی که در سایه افزایش خشم عمومی از گرانی هزینه‌های زندگی و تشدید سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در برخورد با مهاجران برگزار می‌شود. دموکرات‌ها می‌کوشند این مسائل را به مشکلات روزمره رای‌دهندگان پیوند بزنند، در حالی که جمهوری‌خواهان با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه‌اند که اکثریت آنها در کنگره را تهدید می‌کند.

وب‌سایت پولیتیکو گزارش داد که دموکرات‌ها در حال بازتعریف گفتمان ضدفساد خود هستند و به‌جای محدود کردن آن به اتهام‌هایی درباره رفتار سیاسی، فساد را به‌عنوان عاملی برای توضیح افزایش هزینه‌های مسکن، خدمات درمانی و زندگی روزمره مطرح می‌کنند.

این وب‌سایت به نتایج نظرسنجی موسسه «بلو رز ریسرچ» با همکاری گروه «وینینگ جابز نراتیو اکشن» اشاره کرد که نشان می‌دهد پیوند دادن فساد با فشار‌های اقتصادی، حمایت رای‌دهندگان از نامزد‌های دموکرات کنگره را حدود سه واحد درصد افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها از ماه آوریل تاکنون حدود ۱۰۴ میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی با محوریت فساد هزینه کرده‌اند؛ در حالی که هزینه جمهوری‌خواهان در این زمینه ۳۶ میلیون دلار بوده است. محور اصلی تبلیغات دموکرات‌ها این است که نظام سیاسی به سود ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ و به زیان شهروندان عادی عمل می‌کند و روابط و رانت‌های سیاسی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند.

جسی فرگوسن، استراتژیست دموکرات، معتقد است که این حزب رویکرد خود را تغییر داده و به‌جای معرفی فساد صرفا به‌عنوان یک جرم، آن را عاملی برای توضیح افزایش هزینه‌های زندگی معرفی می‌کند. این تغییر به نامزد‌های دموکرات فرصت می‌دهد از نارضایتی عمومی بهره ببرند، بدون آنکه کارزار انتخاباتی خود را صرفا بر حمله شخصی به ترامپ متمرکز کنند.

با این حال، جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند دموکرات‌ها انحصار طرح مسئله فساد را در اختیار داشته باشند. آنها رقبای خود را به دورویی سیاسی متهم می‌کنند و برای اثبات ادعای خود به پرونده‌های کلاهبرداری در برنامه‌های دولتی ایالت مینه‌سوتا استناد می‌کنند.

نژادپرستی؛ آزمونی برای جمهوری‌خواهان

خوان ویلیامز، نویسنده وب‌سایت «د هیل»، در تحلیلی می‌نویسد که سیاست‌های نژادی ترامپ به عاملی تاثیرگذار در انتخابات تبدیل شده است؛ به‌ویژه در ایالت فلوریدا که شمار زیادی از رای‌دهندگان لاتین‌تبار و سیاه‌پوست را در خود جای داده است.

ویلیامز به کاهش محبوبیت ترامپ در میان رای‌دهندگان لاتین‌تبار اشاره می‌کند. بر اساس نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی، میزان حمایت از ترامپ در میان این گروه به ۲۷ درصد رسیده است. همچنین، نظرسنجی دیگری نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از لاتین‌تبار‌ها معتقدند برخورد دولت او با مهاجرت غیرقانونی از حدود قابل قبول فراتر رفته است.

این آمار جمهوری‌خواهان را با معضلی انتخاباتی روبه‌رو کرده است؛ برخی از نامزد‌های این حزب تلاش می‌کنند از سیاست‌های اخراج مهاجران فاصله بگیرند، در حالی که گروهی دیگر برای جلب حمایت پایگاه محافظه‌کار ترامپ همچنان از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند.

بایرون دونالدز، نماینده جمهوری‌خواه و نامزد فرمانداری فلوریدا، نمونه‌ای از سیاستمدارانی است که از کارزار اخراج مهاجران حمایت می‌کنند. او در این رقابت با دیوید جولی، نامزد دموکرات، روبه‌رو است.

ویلیامز معتقد است که نادیده گرفتن ابعاد نژادی سیاست‌ها می‌تواند به از دست رفتن آرای تعیین‌کننده برای جمهوری‌خواهان منجر شود؛ به‌ویژه در جنوب فلوریدا که تغییر گرایش رای‌دهندگان لاتین‌تبار می‌تواند رقابت بر سر کرسی‌های مجلس نمایندگان را تغییر دهد.

پیامد‌های سیاست‌های مهاجرتی

روزنامه انگلیسی گاردین می‌نویسد کارزار اخراج گسترده مهاجران که ترامپ وعده اجرای آن را داده بود، دیگر صرفا مسئله‌ای مربوط به مهاجران نیست، بلکه پیامد‌های آن به زندگی شهروندان آمریکایی و بخش‌های مختلف اقتصاد نیز گسترش یافته است.

در فلوریدا، صاحبان رستوران‌ها و هتل‌ها گفته‌اند که حضور گسترده ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا باعث ترس کارگران و مشتریان شده است. در ایالت کانزاس نیز دامداران هشدار داده‌اند که یورش‌های ماموران مهاجرت، دسترسی به نیروی کار ماهر را مختل می‌کند؛ مسئله‌ای که تولید گوشت را تهدید کرده و به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

این روزنامه توضیح می‌دهد که حدود دو سوم شاغلان بخش کشاورزی را مهاجران فاقد تابعیت آمریکا تشکیل می‌دهند و هدف قرار دادن آنها ممکن است کمبود نیروی کار و افزایش هزینه مواد غذایی را در پی داشته باشد. رستوران‌ها، مراکز مراقبت از سالمندان و بخش بهداشت و درمان نیز به دلیل اتکای خود به نیروی کار مهاجر با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

پیامد‌های انتخاباتی

پیامد‌های این سیاست‌ها به اقتصاد محدود نمی‌شود. گاردین گزارش می‌دهد که بر اساس یک نظرسنجی، تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند شیوه اجرای قوانین مهاجرتی از سوی دولت ترامپ بیش از حد سخت‌گیرانه است.

همچنین، بیش از یک‌چهارم رای‌دهندگان لاتین‌تبار گفته‌اند که از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، فردی را می‌شناسند که توسط ماموران مهاجرت بازداشت یا اخراج شده است.

این نگرانی‌ها احتمال دارد برخی رای‌دهندگان را از حضور در پای صندوق‌های رای منصرف کند و بعد تازه‌ای به رقابت‌های انتخاباتی بیفزاید.

سه موضوع فساد، نژادپرستی و مهاجرت در نهایت در یک پیام مشترک به هم می‌رسند: سیاست‌های ترامپ به‌طور مستقیم بر درآمد خانواده‌ها، امنیت و آینده آنها تاثیر می‌گذارد. دموکرات‌ها امیدوارند نارضایتی ناشی از این مسائل را به دستاورد‌هایی در انتخابات کنگره تبدیل کنند؛ در مقابل، جمهوری‌خواهان می‌کوشند مسئولیت فساد و ناکامی‌های حکمرانی را متوجه رقبای خود کنند.

منبع: الجزیره