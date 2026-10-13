رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی یا ممنوعه مواجهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه ابراهیمی رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری در مراسم هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، حفاظت از آب و خاک را از ستون‌های اصلی امنیت غذایی دانست. 

به گفته وی، بدون صیانت از منابع پایه، پایداری تولید کشاورزی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و اختلال در حفاظت از این منابع، پایداری سرزمینی کشور را نیز تهدید می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و بالا بودن نرخ فرسایش خاک بیان کرد: نوسانات اقلیمی و تغییرات بارندگی، مدیریت منابع طبیعی را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر، مدیریت حوزه‌های آبخیز تنها به عوامل فیزیکی محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیک و نقش فعالیت‌های انسانی نیز در آن نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به تجربه‌های پژوهشگاه در توسعه الگوهای کاربردی، آبخوانداری را ظرفیتی حیاتی برای مواجهه با چالش کم‌آبی کشور معرفی کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی یا ممنوعه مواجه‌اند، بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای پژوهشی در مدیریت منابع آب تاکید کرد.

وی تجربه‌های پژوهشگاه در زمینه سطوح آبگیر باران و احیای زیست‌بوم وردیج در بالادست تهران، این الگوها را برای مدیریت روان آب و کنترل سیلاب‌های شهری کارآمد دانست.

رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری، تصویب لایحه جامع آبخیزداری و آبخوانداری در مجلس شورای اسلامی را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و خواستار حمایت از این لایحه شد.

 ابراهیمی با تاکید بر اجرای مصوبات برنامه هفتم ، بر ضرورت همکاری میان بخش‌های اجرایی، دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین مشارکت مردمی در اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار تاکید کرد.

برچسب ها: عملیات آبخیزداری ، فرسایش آبی
خبرهای مرتبط
کاهش ۷۰ درصدی خسارت سیل با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
بیش از ۲۸ درصد مساحت کشور در معرض خطر سیلاب
اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۹ تن فرسایش خاک را کاهش می‌دهد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
آخرین اخبار
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج
تأکید مدیرعامل سازمان بنادر بر تقویت تجهیزات و اصلاح ساختار یگان حفاظت بنادر
مدنی‌زاده: با اجرای برات الکترونیکی در صنعت بیمه حجم مطالبات مراکز درمانی کاهش می‌یابد
توسعه میدان نفتی سهراب طبق تعهدات و به‌صورت مرحله‌ای پیگیری می‌شود
نخستین آزمایشگاه اینورتر کشور افتتاح شد/ ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی همزمان با شتاب‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر ‌
روند توزیع کالا و خدمات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره بین سازمان حمایت
از مبدأ تا قفسه فروشگاه؛ حبوبات در کدام نقطه گران می‌شوند؟
دسترسی ۵ پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی قطع شد
گردش مالی صنایع‌دستی در جهان به هزار میلیارد دلار می‌رسد
افزایش تاب آوری اقتصادی شرکت‌های تولیدی در برابر تحریم‌های خارجی
میزان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به ۱.۱ میلیارد دلار رسید/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی توسعه پیدا می‌کند
افزایش مصرف CNG به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در روز/ مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافت
مستمری مهر ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
تخصیص ارز به کالاهای لوکس توجیه اقتصادی ندارد
بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تعمیر شد/ آغاز پروژه واگذاری ۵۰ هزار مسکن به محرومان
عبور از سوخت فسیلی تا صادرات برق خورشیدی/ نخستین «مناطق سبز» ایران متولد شدند
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مرکز وکلا و سازمان امور عشایر به امضا رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۰ مهر
افزایش ۹۱ هزار واحدی شاخص کل بورس/ نماد فساپ وارد بورس تهران شد