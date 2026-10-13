رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی یا ممنوعه مواجهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه ابراهیمی رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری در مراسم هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، حفاظت از آب و خاک را از ستون‌های اصلی امنیت غذایی دانست.

به گفته وی، بدون صیانت از منابع پایه، پایداری تولید کشاورزی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و اختلال در حفاظت از این منابع، پایداری سرزمینی کشور را نیز تهدید می‌کند.

ابراهیمی با اشاره به قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و بالا بودن نرخ فرسایش خاک بیان کرد: نوسانات اقلیمی و تغییرات بارندگی، مدیریت منابع طبیعی را پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر، مدیریت حوزه‌های آبخیز تنها به عوامل فیزیکی محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیک و نقش فعالیت‌های انسانی نیز در آن نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به تجربه‌های پژوهشگاه در توسعه الگوهای کاربردی، آبخوانداری را ظرفیتی حیاتی برای مواجهه با چالش کم‌آبی کشور معرفی کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی یا ممنوعه مواجه‌اند، بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای پژوهشی در مدیریت منابع آب تاکید کرد.

وی تجربه‌های پژوهشگاه در زمینه سطوح آبگیر باران و احیای زیست‌بوم وردیج در بالادست تهران، این الگوها را برای مدیریت روان آب و کنترل سیلاب‌های شهری کارآمد دانست.

رئیس پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری، تصویب لایحه جامع آبخیزداری و آبخوانداری در مجلس شورای اسلامی را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و خواستار حمایت از این لایحه شد.

ابراهیمی با تاکید بر اجرای مصوبات برنامه هفتم ، بر ضرورت همکاری میان بخش‌های اجرایی، دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین مشارکت مردمی در اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار تاکید کرد.