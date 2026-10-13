باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش سقف تسهیلات با توجه به رشد قیمت‌ها گفت: بله با توجه به افزایش قیمت‌ها، مبلغ تسهیلات فعلی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و فرمایش متقاضیان در این زمینه درست است. ما نیز در حال رایزنی هستیم تا سقف مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کند.

او افزود: اخیراً نیز مبالغی را مجدداً به بانک تزریق کرده‌ایم تا برای استفاده در پلتفرم‌های مربوط به نیروگاه‌های خانگی اختصاص پیدا کند. تلاش ما این است که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات افزایش یابد.

طرزطلب ادامه داد: در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم که همکاران تا چه میزان در این زمینه با طرف‌های مربوطه مذاکره کرده‌اند، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، قطعاً مبلغ تسهیلات افزایش پیدا می‌کند تا سهم آورده متقاضی بیش از ۲۰ درصد نشود.