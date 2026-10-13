معاون وزیر در خصوص برنامه افزایش تسهیلات جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش سقف تسهیلات با توجه به رشد قیمت‌ها گفت: بله با توجه به افزایش قیمت‌ها، مبلغ تسهیلات فعلی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و فرمایش متقاضیان در این زمینه درست است. ما نیز در حال رایزنی هستیم تا سقف مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کند.

او افزود: اخیراً نیز مبالغی را مجدداً به بانک تزریق کرده‌ایم تا برای استفاده در پلتفرم‌های مربوط به نیروگاه‌های خانگی اختصاص پیدا کند. تلاش ما این است که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات افزایش یابد.

طرزطلب ادامه داد: در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم که همکاران تا چه میزان در این زمینه با طرف‌های مربوطه مذاکره کرده‌اند، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، قطعاً مبلغ تسهیلات افزایش پیدا می‌کند تا سهم آورده متقاضی بیش از ۲۰ درصد نشود.

برچسب ها: ساتبا ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
نخستین آزمایشگاه اینورتر کشور افتتاح شد/ ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی همزمان با شتاب‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر ‌
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
آخرین اخبار
۴۲۵ دشت با بیلان منفی آب و وضعیت بحرانی روبروست
افزایش سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در دستور کار قرار گرفت
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در اسفند اعلام می‌شود + فیلم
نقل‌وانتقال تجهیزات چالش عمده مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است
فعال‌سازی ۴ تا ۵ شاخه ریلی بین‌المللی برای توسعه صادرات کشور
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت شبکه برق باشد
خانه‌دار شدن در روستاها/ واگذاری زمین باید به ساخت واحدهای قابل سکونت برسد
نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز ۶۰ هزار تن است
کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم/ تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد
تاب‌آوری ایران افزایش یافته، اما خسارات سوانح همچنان بالاست
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج
تأکید مدیرعامل سازمان بنادر بر تقویت تجهیزات و اصلاح ساختار یگان حفاظت بنادر
مدنی‌زاده: با اجرای برات الکترونیکی در صنعت بیمه حجم مطالبات مراکز درمانی کاهش می‌یابد
توسعه میدان نفتی سهراب طبق تعهدات و به‌صورت مرحله‌ای پیگیری می‌شود
نخستین آزمایشگاه اینورتر کشور افتتاح شد/ ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی همزمان با شتاب‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر ‌
روند توزیع کالا و خدمات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره بین سازمان حمایت
از مبدأ تا قفسه فروشگاه؛ حبوبات در کدام نقطه گران می‌شوند؟
دسترسی ۵ پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی قطع شد
گردش مالی صنایع‌دستی در جهان به هزار میلیارد دلار می‌رسد
افزایش تاب آوری اقتصادی شرکت‌های تولیدی در برابر تحریم‌های خارجی
میزان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به ۱.۱ میلیارد دلار رسید/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی توسعه پیدا می‌کند
افزایش مصرف CNG به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در روز/ مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافت
مستمری مهر ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
تخصیص ارز به کالاهای لوکس توجیه اقتصادی ندارد
بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تعمیر شد/ آغاز پروژه واگذاری ۵۰ هزار مسکن به محرومان
عبور از سوخت فسیلی تا صادرات برق خورشیدی/ نخستین «مناطق سبز» ایران متولد شدند
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مرکز وکلا و سازمان امور عشایر به امضا رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۰ مهر
افزایش ۹۱ هزار واحدی شاخص کل بورس/ نماد فساپ وارد بورس تهران شد