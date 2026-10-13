کارمند پست استان البرز گفت: استفاده از دستگاه‌های سورتینگ و تجهیزات مکانیزه در شبکه پستی، با هدف تسهیل فرایند جداسازی و توزیع مرسولات انجام می‌شود و به معنای حذف کامل نقش نیروی انسانی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یکی از کارکنان باسابقه پست استان البرز گفت: استفاده از دستگاه‌های سورتینگ و تجهیزات مکانیزه در شبکه پستی، با هدف تسهیل فرایند جداسازی و توزیع مرسولات انجام می‌شود و به معنای حذف کامل نقش نیروی انسانی نیست.

خواجه پور، از کارکنان باسابقه پست استان البرز، در برنامه رادیویی «رهیافت» با تبریک روز جهانی پست اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است در مجموعه پست فعالیت می‌کنم و در این مدت، تغییرات مختلفی را در شیوه انجام خدمات پستی تجربه کرده‌ام.

وی با اشاره به نقش تجهیزات جدید در فرایند آماده‌سازی مرسولات گفت: بخشی از کارهای جداسازی و دسته‌بندی بسته‌ها با استفاده از دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما همه مراحل را نمی‌توان به‌طور کامل مکانیزه کرد.

این کارمند پست در برنامه زنده رادیویی افزود: پس از انجام مراحل اولیه تجزیه و تفکیک، همچنان کارکنان باید مرسولات را براساس محدوده‌های توزیع آماده کنند و در مراحل مختلف جابه‌جایی، بارگیری و تخلیه نیز حضور نیروی انسانی ضروری است.

خواجه پور با اشاره به نگرانی برخی کارکنان درباره تأثیر ورود دستگاه‌های جدید بر امنیت شغلی آنان اظهار کرد: تجربه استفاده از تجهیزات مکانیزه نشان داده است که این فناوری‌ها بیشتر به تسهیل کارها کمک می‌کنند و می‌توانند از افزایش فشار کاری جلوگیری کنند.

وی به مخاطبان برنامه رهیافت ادامه داد: دستگاه‌های سورتینگ با افزایش سرعت جداسازی مرسولات، زمینه کاهش خطا و آسیب به بسته‌ها را فراهم می‌کنند و در عین حال، برای انجام بخش‌هایی از عملیات همچنان به تجربه و توان کارکنان نیاز است.

این کارمند باسابقه پست با تأکید بر اهمیت تجربه نیروی انسانی گفت: آشنایی کارکنان با فرایندهای پستی و شناخت مسیرهای توزیع، از عوامل مؤثر در انجام صحیح و به‌موقع خدمات است و تجهیزات جدید باید در کنار این تجربه‌ها به کار گرفته شوند.

وی همچنین توسعه تجهیزات مکانیزه را فرصتی برای بهبود شرایط کاری کارکنان دانست و افزود: تسریع در پردازش مرسولات می‌تواند به کاهش دشواری برخی فعالیت‌ها و افزایش بهره‌وری شبکه پستی کمک کند.

خواجه پور با اشاره به برنامه‌های توسعه تجهیزات در مراکز پستی اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی امکانات جدید، بخشی از مشکلات مربوط به جداسازی و آماده‌سازی مرسولات برطرف شود.

وی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به نوسازی تجهیزات و حفظ نقش نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که در کنار تجربه کارکنان و با هدف بهبود کیفیت خدمات پستی به کار گرفته شود.

برچسب ها: پست چی ، مرسوله پستی
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