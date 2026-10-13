آسیا تایمز گزارش داد جنگ با ایران آمریکا را تحت فشار قرار داده و واشنگتن برای جبران کمبود تسلیحات، قرارداد‌هایی به ارزش ده‌ها میلیارد منعقد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت خبری «آسیا تایمز» در گزارشی فاش کرد که درگیری جاری با ایران، شکاف آشکاری را در راهبرد نظامی آمریکا نمایان کرده است؛ به‌گونه‌ای که پیامد‌های این درگیری و فشار مستمر بر ذخایر تسلیحاتی، توان بازدارندگی آمریکا را تضعیف کرده و واشنگتن را در عرصه بین‌المللی به متحدی کم‌توان‌تر و کم‌اعتمادتر تبدیل می‌کند.

این گزارش توضیح داد که کمبود موشک‌های رهگیر، فرماندهان نظامی آمریکا را به اتخاذ تصمیم‌های دشوار در میدان نبرد وادار کرده است؛ از جمله اینکه اجازه دهند موشک‌های ایرانی به اهداف خود اصابت کنند تا ذخایر محدود موشک‌های رهگیر و سامانه‌های دفاعی حفظ شود.

در همین زمینه، «آسیا تایمز» به قرارداد‌های اخیر وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اشاره کرد که ابعاد چالش موجود و فرسایش شدید زرادخانه این کشور را نشان می‌دهد. این وزارتخانه طی روز‌های گذشته قراردادی به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار با شرکت «ریتیون» برای تسریع تولید موشک‌های «استاندارد-۶» (SM-۶) اعلام کرد.

این قرارداد پس از توافق دیگری به ارزش ۲۰.۷ میلیارد دلار برای تولید موشک‌های «آمرام» (AMRAAM) و همچنین قرارداد عظیم ۵۸.۶ میلیارد دلاری با شرکت «لاکهید مارتین» برای تولید موشک‌های «پاتریوت» منعقد شد.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که هدف اصلی این قرارداد‌های کلان، جبران ذخایر تسلیحاتی مصرف‌شده در جریان جنگ است؛ با این حال، امضای قرارداد‌ها به معنای بازگشت فوری موشک‌های مصرف‌شده به زرادخانه نظامی نیست، زیرا فرایند تولید و تحویل این تسلیحات به زمان نیاز دارد.

این گزارش تاکید کرد که عقب‌گرد راهبردی و کاهش فزاینده ذخایر پدافند هوایی، فرماندهی آمریکا را با بن‌بستی واقعی مواجه کرده و به‌طور مستقیم بر تعهدات نظامی واشنگتن در قبال متحدانش در منطقه و سراسر جهان تاثیر می‌گذارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، تسلیحات آمریکا ، موشک رهگیر
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