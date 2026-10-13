شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان سخن گفت و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تامین خانه و سرپناه همواره مورد توجه برای اقشار مختلف جامعه قرار دارد تا آنها بتوانند با مشکلات کمتری مواجه شوند. تصویب طرح مسکن ملی فرهنگیان نیز فرصتی را برای خرید خانه در میان معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش فراهم کرد که آنها با قیمت مناسب تری صاحب خانه شوند، اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از فرهنگیانی که برای پروژه مسکن ثبت نام کردند، مدت ۲۰ سال است که در انتظار تحویل آن هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر من فرهنگی بازنشسته هستم و در تعاونی مسکن فرهنگیان پروژه پیروزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ثبت نام کردم، زمینی که ۲۰ سال گذشته قرار بود آپارتمان برای حدود چهارصد نفر از فرهنگیان در دلاوران ۱۲ ساخته شود، با وجود اینکه هر کاری که لازم بود انجام دادیم، ولی هرگز این زمین به ما نرسید، خواهشمندم صدای ما رو به گوش مسئولان برسانید، باشد که کارمای این کار خیرخواهانه شما به زندگیتان برگردد سپاسگزارم.

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